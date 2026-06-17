Messi gjorde tre mål

Just nu är det

VM i fotboll för herrar.

Lionel Messi från Argentina

är en av tävlingens

största stjärnor.

Natten till onsdag

gjorde han tre mål.

Det hände i Argentinas match

mot Algeriet.

Messi gjorde alla mål

i matchen.

Argentina vann med 3–0.

– Jag känner mig i bra form,

sa Messi efter matchen.

Nu har han gjort 16 mål

i olika VM.

Det är rekord.

Bara Miroslav Klose

från Tyskland har gjort

lika många mål i VM.

Messi är 38 år.

I år är det sjätte gången

han är med i VM.

Det är också rekord.

Men det finns fler

stjärnor i VM.

I tisdags gjorde

Kylian Mbappe från Frankrike

två mål mot Senegal.

Frankrike vann

matchen med 3–1.

Norges stjärna

Erling Brauts Haaland

gjorde också två mål.

Det hände i matchen mot Irak.

Norge vann med 4–1.

8 SIDOR/TT