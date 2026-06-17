Sport
Lionel Messi spelar i Argentinas lag i VM. Foto: Charlie Riedel/AP/TT
Messi gjorde tre mål
Just nu är det
VM i fotboll för herrar.
Lionel Messi från Argentina
är en av tävlingens
största stjärnor.
Natten till onsdag
gjorde han tre mål.
Det hände i Argentinas match
mot Algeriet.
Messi gjorde alla mål
i matchen.
Argentina vann med 3–0.
– Jag känner mig i bra form,
sa Messi efter matchen.
Nu har han gjort 16 mål
i olika VM.
Det är rekord.
Bara Miroslav Klose
från Tyskland har gjort
lika många mål i VM.
Messi är 38 år.
I år är det sjätte gången
han är med i VM.
Det är också rekord.
Men det finns fler
stjärnor i VM.
I tisdags gjorde
Kylian Mbappe från Frankrike
två mål mot Senegal.
Frankrike vann
matchen med 3–1.
Norges stjärna
Erling Brauts Haaland
gjorde också två mål.
Det hände i matchen mot Irak.
Norge vann med 4–1.
8 SIDOR/TT
17 juni 2026