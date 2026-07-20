Spanien vann VM

Spanien vann guld i VM

i fotboll för herrar.

De vann mot Argentina

med 1–0.

Det var 0–0 i matchen

när det gått 90 minuter.

Därför blev matchen förlängd.

Spaniens spelare Ferran Torres

gjorde mål efter 106 minuter.

– Det var menat

att vi skulle vinna,

sa Torres efter matchen.

Finalen var på söndagen

i USA.

USAs ledare Donald Trump

tittade på matchen.

Han delade ut priserna

efter matchen.

Det är andra gången

Spanien vinner guld i VM.

Människor firade laget

hemma i Spanien under natten.

– Vi spelade riktigt bra.

Vi hade bollen hela tiden.

Argentina nuddade den knappt.

Det säger Angela Lambea

som firade sitt lag.

Frankrike och England spelade

matchen om brons

på lördagen.

England vann med 6–4.

Det är Englands

andra medalj i VM.

Frankrikes spelare Kylian Mbappé

gjorde två mål i matchen.

Han är nu den spelare

som har gjort flest mål

i VM i fotboll i alla tider.

Han har gjort 22 mål.

Argentinas spelare Lionel Messi

har gjort 21 mål.

Han är tvåa.

Men han gjorde inga mål i finalen.

8 SIDOR/TT