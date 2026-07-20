Sport

  • Argentina Spain WCup Soccer

    Ferran Torres gjorde målet för Spanien. Foto: Julio Cortez/AP/TT

  • Trump WCup Soccer

    Spanien vann guld i VM i fotboll. Foto: Jacquelyn Martin/AP/TT

  • Argentina Spain WCup Soccer

    Lamine Yamal i Spanien får medaljen av USAs ledare Donald Trump. Foto: Ashley Landis/AP/TT

  • England France WCup Soccer

    England vann brons i VM. De firar tillsammans. Foto: Rebecca Blackwell/AP/TT

  • England France WCup Soccer

    Kylian Mbappé i Frankrike har gjort flest mål av alla i VM. Foto: Rebecca Blackwell/AP/TT

  • Argentina Spain WCup Soccer

    Lionel Messi i Argentina. Foto: Pamela Smith/AP/TT

Spanien vann VM

Spanien vann guld i VM
i fotboll för herrar.
De vann mot Argentina
med 1–0.

Det var 0–0 i matchen
när det gått 90 minuter.
Därför blev matchen förlängd.

Spaniens spelare Ferran Torres
gjorde mål efter 106 minuter.

– Det var menat
att vi skulle vinna,
sa Torres efter matchen.

Finalen var på söndagen
i USA.
USAs ledare Donald Trump
tittade på matchen.
Han delade ut priserna
efter matchen.

Det är andra gången
Spanien vinner guld i VM.

Människor firade laget
hemma i Spanien under natten.

– Vi spelade riktigt bra.
Vi hade bollen hela tiden.
Argentina nuddade den knappt.

Det säger Angela Lambea
som firade sitt lag.

Frankrike och England spelade
matchen om brons
på lördagen.
England vann med 6–4.
Det är Englands
andra medalj i VM.

Frankrikes spelare Kylian Mbappé
gjorde två mål i matchen.
Han är nu den spelare
som har gjort flest mål
i VM i fotboll i alla tider.
Han har gjort 22 mål.

Argentinas spelare Lionel Messi
har gjort 21 mål.
Han är tvåa.
Men han gjorde inga mål i finalen.

8 SIDOR/TT

20 juli 2026

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6 kommentarer
  1. KS skriver:
    20 juli, 2026 kl. 10:40

    Spanien vann VM-finalen mot Argentina. Spanien dominerade matchen från start till slut.
    Grattis, Spanien! 🥇…🏆

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  2. Maja skriver:
    20 juli, 2026 kl. 10:41

    Hej! Jag tittade på finalen.
    Jag såg när Donald Trump gav medaljen till Lamine Yamal.

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  3. Tim skriver:
    20 juli, 2026 kl. 10:45

    Ja grattis till er först nu 2010 och sen 16 år senare igen

    Svara
  4. JonteBronte skriver:
    20 juli, 2026 kl. 11:14

    Trump ville vara med på det spanska lagfotot. Infantino fick dra bort honom 😂😂😂
    Jag kommer nöstan att sakna honom när han inte är president längre

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  5. Duha skriver:
    20 juli, 2026 kl. 13:17

    Spanien gjorde det! De vann VM! De förtjänar all respekt och uppskattning. De tog det som med rätta var vårt och den legendariske Ronaldos.

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  6. Adam skriver:
    20 juli, 2026 kl. 13:19

    Stort grattis Spanien och bra jobb 🥳 Jag är mycket glad över Argentinas förbannade förlust 😁

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