Sport
Ferran Torres gjorde målet för Spanien. Foto: Julio Cortez/AP/TT
Spanien vann guld i VM i fotboll. Foto: Jacquelyn Martin/AP/TT
Lamine Yamal i Spanien får medaljen av USAs ledare Donald Trump. Foto: Ashley Landis/AP/TT
England vann brons i VM. De firar tillsammans. Foto: Rebecca Blackwell/AP/TT
Kylian Mbappé i Frankrike har gjort flest mål av alla i VM. Foto: Rebecca Blackwell/AP/TT
Lionel Messi i Argentina. Foto: Pamela Smith/AP/TT
Spanien vann VM
Spanien vann guld i VM
i fotboll för herrar.
De vann mot Argentina
med 1–0.
Det var 0–0 i matchen
när det gått 90 minuter.
Därför blev matchen förlängd.
Spaniens spelare Ferran Torres
gjorde mål efter 106 minuter.
– Det var menat
att vi skulle vinna,
sa Torres efter matchen.
Finalen var på söndagen
i USA.
USAs ledare Donald Trump
tittade på matchen.
Han delade ut priserna
efter matchen.
Det är andra gången
Spanien vinner guld i VM.
Människor firade laget
hemma i Spanien under natten.
– Vi spelade riktigt bra.
Vi hade bollen hela tiden.
Argentina nuddade den knappt.
Det säger Angela Lambea
som firade sitt lag.
Frankrike och England spelade
matchen om brons
på lördagen.
England vann med 6–4.
Det är Englands
andra medalj i VM.
Frankrikes spelare Kylian Mbappé
gjorde två mål i matchen.
Han är nu den spelare
som har gjort flest mål
i VM i fotboll i alla tider.
Han har gjort 22 mål.
Argentinas spelare Lionel Messi
har gjort 21 mål.
Han är tvåa.
Men han gjorde inga mål i finalen.
8 SIDOR/TT
20 juli 2026
Spanien vann VM-finalen mot Argentina. Spanien dominerade matchen från start till slut.
Grattis, Spanien! 🥇…🏆
Hej! Jag tittade på finalen.
Jag såg när Donald Trump gav medaljen till Lamine Yamal.
Ja grattis till er först nu 2010 och sen 16 år senare igen
Trump ville vara med på det spanska lagfotot. Infantino fick dra bort honom 😂😂😂
Jag kommer nöstan att sakna honom när han inte är president längre
Spanien gjorde det! De vann VM! De förtjänar all respekt och uppskattning. De tog det som med rätta var vårt och den legendariske Ronaldos.
Stort grattis Spanien och bra jobb 🥳 Jag är mycket glad över Argentinas förbannade förlust 😁