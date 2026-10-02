Sport
Spelaren Yasin Ayari och tränaren Graham Potter. Ayari är en spelarna som är sjuka. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Många spelare är sjuka
Sveriges herrar är med
i tävlingen Nations League
i fotboll.
Tävlingen har börjat
bra för Sverige.
De har vunnit två matcher.
Men sedan har många
spelare blivit sjuka.
På fredag och måndag
är det nya matcher.
Då måste Sverige
spela utan
- Yasin Ayari
- Benjamin Nygren
- Gustaf Lagerbielke
- Elliot Stroud
- Patrik Wålemark.
De är alla förkylda.
Tidigare har Emil Holm,
Alexander Isak
och Hjalmar Ekdahl
blivit skadade.
Sveriges tränare
heter Graham Potter.
Han säger att det inte
bara är dåligt att
många är sjuka eller skadade.
Nu får andra spelare
chansen att visa vad de kan.
– Så här är det
att vara tränare.
Det är inte ofta
alla spelare kan vara med.
Men vi har ett bra
lag ändå, säger han.
På fredag kväll
spelar Sverige mot
Bosnien-Hercegovina.
Matchen börjar klockan 20.45.
På måndag är det match
mot Rumänien.
Du kan se Sveriges
matcher på sajten Viaplay.
Det kostar pengar.
8 SIDOR/TT
- Den 25 september
Sverige mot Rumänien 2–1
- Den 28 september
Sverige mot Polen 3–1
- Den 2 oktober
Bosnien-Hercegovina mot Sverige
- Den 5 oktober
Rumänien mot Sverige
- Den 14 november
Sverige mot Bosnien-Hercegovina
- Den 17 november
Polen mot Sverige
2 oktober 2026
det är sååååååååååååå göt med kannel bullar kan jag få en
neeeeej inte av oss
Vad kul att dem är sjuka🥳
menar inte kul