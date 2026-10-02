Många spelare är sjuka

Sveriges herrar är med

i tävlingen Nations League

i fotboll.

Tävlingen har börjat

bra för Sverige.

De har vunnit två matcher.

Men sedan har många

spelare blivit sjuka.

På fredag och måndag

är det nya matcher.

Då måste Sverige

spela utan

Yasin Ayari

Benjamin Nygren

Gustaf Lagerbielke

Elliot Stroud

Patrik Wålemark.

De är alla förkylda.

Tidigare har Emil Holm,

Alexander Isak

och Hjalmar Ekdahl

blivit skadade.

Sveriges tränare

heter Graham Potter.

Han säger att det inte

bara är dåligt att

många är sjuka eller skadade.

Nu får andra spelare

chansen att visa vad de kan.

– Så här är det

att vara tränare.

Det är inte ofta

alla spelare kan vara med.

Men vi har ett bra

lag ändå, säger han.

På fredag kväll

spelar Sverige mot

Bosnien-Hercegovina.

Matchen börjar klockan 20.45.

På måndag är det match

mot Rumänien.

Du kan se Sveriges

matcher på sajten Viaplay.

Det kostar pengar.

8 SIDOR/TT