Sport

De kramar om varandra under en match.

Spelaren Yasin Ayari och tränaren Graham Potter. Ayari är en spelarna som är sjuka. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Många spelare är sjuka

Sveriges herrar är med
i tävlingen Nations League
i fotboll.

Tävlingen har börjat
bra för Sverige.
De har vunnit två matcher.
Men sedan har många
spelare blivit sjuka.

På fredag och måndag
är det nya matcher.
Då måste Sverige
spela utan

  • Yasin Ayari
  • Benjamin Nygren
  • Gustaf Lagerbielke
  • Elliot Stroud
  • Patrik Wålemark.

De är alla förkylda.

Tidigare har Emil Holm,
Alexander Isak
och Hjalmar Ekdahl
blivit skadade.

Sveriges tränare
heter Graham Potter.
Han säger att det inte
bara är dåligt att
många är sjuka eller skadade.
Nu får andra spelare
chansen att visa vad de kan.

– Så här är det
att vara tränare.
Det är inte ofta
alla spelare kan vara med.
Men vi har ett bra
lag ändå, säger han.

På fredag kväll
spelar Sverige mot
Bosnien-Hercegovina.
Matchen börjar klockan 20.45.
På måndag är det match
mot Rumänien.

Du kan se Sveriges
matcher på sajten Viaplay.
Det kostar pengar.

8 SIDOR/TT

Sveriges matcher i Nations League
  • Den 25 september
    Sverige mot Rumänien 2–1
  • Den 28 september
    Sverige mot Polen 3–1
  • Den 2 oktober
    Bosnien-Hercegovina mot Sverige
  • Den 5 oktober
    Rumänien mot Sverige
  • Den 14 november
    Sverige mot Bosnien-Hercegovina
  • Den 17 november
    Polen mot Sverige

2 oktober 2026

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4 kommentarer
  1. oscar skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 10:16

    det är sååååååååååååå göt med kannel bullar kan jag få en

    Svara
  2. en liten ärta skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 10:27

    neeeeej inte av oss

    Svara
  3. aaa skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 12:52

    Vad kul att dem är sjuka🥳

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  4. Anonym skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 12:53

    menar inte kul

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