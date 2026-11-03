Häcken vinner serien

Häcken från Göteborg

är svenska mästare.

Laget vinner damernas

högsta serie för andra året

i rad.

Det blev klart efter segern

med 4–1 över Kristianstad

i måndags kväll.

– Det är mycket känslor.

Otroligt kul!

Det säger Maja Bodin.

Hon gjorde två av Häckens mål.

Det är två matcher kvar

innan säsongen är slut.

Men tvåan Hammarby

kan inte komma ikapp.

Häcken har för många poäng.

– Jag är fantastiskt stolt.

Vi har jobbat hårt för det här.

Det säger Häckens

tränare Elena Sadiku.

8 SIDOR/TT