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Häcken vinner serien
Häcken från Göteborg
är svenska mästare.
Laget vinner damernas
högsta serie för andra året
i rad.
Det blev klart efter segern
med 4–1 över Kristianstad
i måndags kväll.
– Det är mycket känslor.
Otroligt kul!
Det säger Maja Bodin.
Hon gjorde två av Häckens mål.
Det är två matcher kvar
innan säsongen är slut.
Men tvåan Hammarby
kan inte komma ikapp.
Häcken har för många poäng.
– Jag är fantastiskt stolt.
Vi har jobbat hårt för det här.
Det säger Häckens
tränare Elena Sadiku.
8 SIDOR/TT
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