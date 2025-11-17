Sport
Rosengårds spelare jublar. Hanna Andersson är längst till vänster. Foto: Johan Nilsson/TT
Damernas allsvenska slut
I söndags var de sista
matcherna i damernas
allsvenska i fotboll.
Det var redan klart
att Häcken från Göteborg
vinner guld.
Men i botten av serien
var det spännande.
Rosengård från Malmö
och Brommapojkarna från Stockholm
kämpade om att få
vara kvar i allsvenskan.
Det blev Rosengård
som vann den kampen.
De vann sin match
mot Linköping.
Brommapojkarna förlorade
mot Hammarby.
Det betyder att Brommapojkarna
måste kvala för att få
spela i allsvenskan nästa år.
De ska kvala mot Örebro.
Rosengårds lag jublade.
Laget vann guld förra året.
Men i år har de spelat dåligt.
– Det är så skönt
att det är över.
Det säger Rosengårds
spelare Hanna Andersson.
Hammarby blev tvåa
i allsvenskan.
Malmö FF blev trea.
Linköping och Alingsås
kom sist och får inte
spela i allsvenskan nästa år.
8 SIDOR/TT
17 november 2025