Tre spelare kramar om varandra och skriker ut sin glädje.

Rosengårds spelare jublar. Hanna Andersson är längst till vänster. Foto: Johan Nilsson/TT

Damernas allsvenska slut

I söndags var de sista
matcherna i damernas
allsvenska i fotboll.

Det var redan klart
att Häcken från Göteborg
vinner guld.
Men i botten av serien
var det spännande.

Rosengård från Malmö
och Brommapojkarna från Stockholm
kämpade om att få
vara kvar i allsvenskan.

Det blev Rosengård
som vann den kampen.
De vann sin match
mot Linköping.
Brommapojkarna förlorade
mot Hammarby.

Det betyder att Brommapojkarna
måste kvala för att få
spela i allsvenskan nästa år.
De ska kvala mot Örebro.

Rosengårds lag jublade.
Laget vann guld förra året.
Men i år har de spelat dåligt.

– Det är så skönt
att det är över.

Det säger Rosengårds
spelare Hanna Andersson.

Hammarby blev tvåa
i allsvenskan.
Malmö FF blev trea.

Linköping och Alingsås
kom sist och får inte
spela i allsvenskan nästa år.

8 SIDOR/TT

17 november 2025

