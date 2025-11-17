Damernas allsvenska slut

I söndags var de sista

matcherna i damernas

allsvenska i fotboll.

Det var redan klart

att Häcken från Göteborg

vinner guld.

Men i botten av serien

var det spännande.

Rosengård från Malmö

och Brommapojkarna från Stockholm

kämpade om att få

vara kvar i allsvenskan.

Det blev Rosengård

som vann den kampen.

De vann sin match

mot Linköping.

Brommapojkarna förlorade

mot Hammarby.

Det betyder att Brommapojkarna

måste kvala för att få

spela i allsvenskan nästa år.

De ska kvala mot Örebro.

Rosengårds lag jublade.

Laget vann guld förra året.

Men i år har de spelat dåligt.

– Det är så skönt

att det är över.

Det säger Rosengårds

spelare Hanna Andersson.

Hammarby blev tvåa

i allsvenskan.

Malmö FF blev trea.

Linköping och Alingsås

kom sist och får inte

spela i allsvenskan nästa år.

