Schröder gjorde alla mål

Felicia Schröder är 19 år.

Hon spelar fotboll

i laget Häcken från Göteborg.

Nyligen spelade Häcken

mot Hammarby från Stockholm.

Det var final i den nya tävlingen

Europa Cup.

Där spelar några av Europas

bästa lag för damer.

Lagen spelade två matcher.

Häcken vann båda.

Totalt vann de med 4–2.

Felicia Schröder gjorde

alla Häckens mål.

– Hon är en av världens bästa.

Det säger Häckens

spelare Anna Anvegård.

Hon passade till

två av Felicia Schröders mål.

– Anna la fram bollen till mig.

Jag får tacka henne lite extra.

Det säger Felicia Schröder.

Nu vill många av de bästa lagen

i världen köpa Felicia Schröder.

Om Häcken säljer henne

kan hon bli en av de dyraste

kvinnliga spelarna någonsin.

Det tror lagets chef.

Men först ska Häcken spela

en till final mot Hammarby.

Det är i Svenska cupen den 16 maj.

Då ska Schröder vara med.

ANTON ANDERSSON OCH TT