Sport

Hon håller i pokalen. Ljuset från den reflekterar i hennes ansikte.

Felicia Schröder håller pokalen. Laget som vinner Europa Cup får den. Foto: Adam Ishe/TT

Schröder gjorde alla mål

Felicia Schröder är 19 år.
Hon spelar fotboll
i laget Häcken från Göteborg.

Nyligen spelade Häcken
mot Hammarby från Stockholm.
Det var final i den nya tävlingen
Europa Cup.
Där spelar några av Europas
bästa lag för damer.

Lagen spelade två matcher. 
Häcken vann båda.
Totalt vann de med 4–2.
Felicia Schröder gjorde
alla Häckens mål.

– Hon är en av världens bästa.

Det säger Häckens
spelare Anna Anvegård.
Hon passade till
två av Felicia Schröders mål.

– Anna la fram bollen till mig.
Jag får tacka henne lite extra.

Det säger Felicia Schröder.

Nu vill många av de bästa lagen
i världen köpa Felicia Schröder.
Om Häcken säljer henne
kan hon bli en av de dyraste
kvinnliga spelarna någonsin.
Det tror lagets chef.

Men först ska Häcken spela
en till final mot Hammarby.
Det är i Svenska cupen den 16 maj.
Då ska Schröder vara med.

ANTON ANDERSSON OCH TT

Finalen i Europa Cup

  • Första matchen var
    på Hammarbys arena
    i Stockholm.
    Häcken vann med 1–0.
    Felicia Schröder gjorde målet.
  • Andra matchen var på Häckens
    arena i Göteborg.
    Häcken vann med 3–2.
    Felicia Schröder gjorde Häckens mål.
    Svea Rehnberg och Elin Sorum
    gjorde Hammarbys mål.
  • Häcken vann med totalt 4–2.
De sitter på marken. Häckens spelare kastar konfetti. Foto: Adam Ishe/TT

4 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar