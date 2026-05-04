Sport
Felicia Schröder håller pokalen. Laget som vinner Europa Cup får den. Foto: Adam Ishe/TT
Schröder gjorde alla mål
Felicia Schröder är 19 år.
Hon spelar fotboll
i laget Häcken från Göteborg.
Nyligen spelade Häcken
mot Hammarby från Stockholm.
Det var final i den nya tävlingen
Europa Cup.
Där spelar några av Europas
bästa lag för damer.
Lagen spelade två matcher.
Häcken vann båda.
Totalt vann de med 4–2.
Felicia Schröder gjorde
alla Häckens mål.
– Hon är en av världens bästa.
Det säger Häckens
spelare Anna Anvegård.
Hon passade till
två av Felicia Schröders mål.
– Anna la fram bollen till mig.
Jag får tacka henne lite extra.
Det säger Felicia Schröder.
Nu vill många av de bästa lagen
i världen köpa Felicia Schröder.
Om Häcken säljer henne
kan hon bli en av de dyraste
kvinnliga spelarna någonsin.
Det tror lagets chef.
Men först ska Häcken spela
en till final mot Hammarby.
Det är i Svenska cupen den 16 maj.
Då ska Schröder vara med.
ANTON ANDERSSON OCH TT
Finalen i Europa Cup
- Första matchen var
på Hammarbys arena
i Stockholm.
Häcken vann med 1–0.
Felicia Schröder gjorde målet.
- Andra matchen var på Häckens
arena i Göteborg.
Häcken vann med 3–2.
Felicia Schröder gjorde Häckens mål.
Svea Rehnberg och Elin Sorum
gjorde Hammarbys mål.
- Häcken vann med totalt 4–2.
4 maj 2026