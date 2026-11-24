Herrarnas allsvenska

i fotboll är spännande.

Lagen har bara en match

kvar att spela.

Hammarby från Stockholm

och Sirius från Uppsala

kämpar om att vinna.

Men Hammarby har störst chans.

De leder allsvenskan.

Det blev klart i måndags kväll.

Då vann Hammarby

mot Göteborg med 3–1.

Matchen var i Stockholm.

Paulos Abraham gjorde

ett av Hammarbys mål.

– Det känns fantastiskt,

säger han till SVT.

På söndag är de sista

matcherna i allsvenskan.

Hammarby spelar mot Västerås.

Sirius spelar mot Göteborg.

Om Hammarby

vinner sin match tar de guld

och blir svenska mästare.

Det är 25 år sedan det hände.

Sirius har aldrig

vunnit allsvenskan.

8 SIDOR/TT