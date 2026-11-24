Hammarby kan vinna guld
Herrarnas allsvenska
i fotboll är spännande.
Lagen har bara en match
kvar att spela.
Hammarby från Stockholm
och Sirius från Uppsala
kämpar om att vinna.
Men Hammarby har störst chans.
De leder allsvenskan.
Det blev klart i måndags kväll.
Då vann Hammarby
mot Göteborg med 3–1.
Matchen var i Stockholm.
Paulos Abraham gjorde
ett av Hammarbys mål.
– Det känns fantastiskt,
säger han till SVT.
På söndag är de sista
matcherna i allsvenskan.
- Hammarby spelar mot Västerås.
- Sirius spelar mot Göteborg.
Om Hammarby
vinner sin match tar de guld
och blir svenska mästare.
Det är 25 år sedan det hände.
Sirius har aldrig
vunnit allsvenskan.
8 SIDOR/TT
Om Hammarby inte vann sin match och Sirius fick oavgjort i sin match vem skulle ta hem cupen?
Hej!
Det stämmer.
Just nu har lagen
lika många poäng.
Om Hammarby förlorar och Sirius
får oavgjort så vinner
Sirius allsvenskan.
Sirius vinner också
om de vinner sin match
och Hammarby bara spelar oavgjort.
Då får Sirius fler
poäng än Hammarby.
Men om Hammarby vinner
sin match kan inte Sirius gå förbi.
Hälsningar,
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