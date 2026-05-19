Match stoppad efter brand

På måndagen var det

stor fest i Göteborg.

Lagen Örgryte IS

och IFK Göteborg

mötte varandra

i herrarnas allsvenska.

Det var första gången på 17 år.

Matchen var på arenan

Gamla Ullevi.

Det var en match

med mycket känslor.

Lagen kommer från

samma stad.

Det brukar kallas derby.

Men lagen hann inte

spela färdigt matchen.

Några som hejade på IFK Göteborg

eldade en flagga

med Örgrytes märke.

Flaggan brann en stund på läktaren.

Det hände i slutet av

den första halvleken.

Då stod det 2–1 till IFK Göteborg.

Matchen blev stoppad.

Lagen gick av planen.

Sedan var det ett långt möte.

Efter det fick publiken veta

att matchen inte skulle

spelas klart.

Matchen ska fortsätta på tisdagen

klockan 15.

Men då får lagen spela

utan publik.

Efter matchen i Göteborg

är många människor arga.

Vissa är arga på de

som eldar på läktarna.

Andra är arga på

att mötet tog lång tid

och att matchen blev stoppad.

ANTON ANDERSSON

Publik och poliser har

länge bråkat om hur det

ska fungera på läktarna.

