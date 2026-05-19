Fans till IFK Göteborg tände bengaler på Gamla Ullevi. Foto: Hanna Brunlöf/TT
Benjamin Brantlind gjorde 2–0 till IFK. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Match stoppad efter brand
På måndagen var det
stor fest i Göteborg.
Lagen Örgryte IS
och IFK Göteborg
mötte varandra
i herrarnas allsvenska.
Det var första gången på 17 år.
Matchen var på arenan
Gamla Ullevi.
Det var en match
med mycket känslor.
Lagen kommer från
samma stad.
Det brukar kallas derby.
Men lagen hann inte
spela färdigt matchen.
Några som hejade på IFK Göteborg
eldade en flagga
med Örgrytes märke.
Flaggan brann en stund på läktaren.
Det hände i slutet av
den första halvleken.
Då stod det 2–1 till IFK Göteborg.
Matchen blev stoppad.
Lagen gick av planen.
Sedan var det ett långt möte.
Efter det fick publiken veta
att matchen inte skulle
spelas klart.
Matchen ska fortsätta på tisdagen
klockan 15.
Men då får lagen spela
utan publik.
Efter matchen i Göteborg
är många människor arga.
Vissa är arga på de
som eldar på läktarna.
Andra är arga på
att mötet tog lång tid
och att matchen blev stoppad.
Publik och poliser har
länge bråkat om hur det
ska fungera på läktarna.
Vad tycker du?
Skriv gärna en kommentar.
Grupp bestämmer säkerheten
- En grupp brukar bestämma
om matcherna kan fortsätta
när det blir stökigt på läktarna.
Ofta är det poliserna,
räddningstjänsten
och ansvariga för säkerheten
för lagen och arenan.
- Gruppen stoppade måndagens match.
Det gick inte att ordna
säkerheten på läktaren
innan klockan blev för mycket.
- En polis ska också ha blivit
skadad av röken på läktaren.
Poliserna undersöker om någon
har gjort ett brott.
- Det är förbjudet att elda på läktaren.
Men en del fans gör det ändå.
De tänder bengaler och raketer.
De tycker att det skapar bra stämning.
19 maj 2026
Galet hur folk kan göra sånt det är bara konstigt det är bara en sport inte på liv och död😠
De som inte eldar på läktaren kan bli brända🥵🥵🥵🫠
Vad dumt att elda och definitivt inte så en mach behöver bryta
Intressant artikel! Det är så farligt att elda i denna situation.