Hon kan vinna fint pris
Ebba Årsjö är en av
idrottarna som har
chans att vinna
Jerringpriset.
Ebba Årsjö åker alpina
skidor i parasport.
Hon vann tre guld
och ett brons
i senaste Paralympics.
14 idrottare har
chans att vinna Jerringpriset.
Det är det finaste priset
som en svensk idrottare kan få.
Det går till en svensk idrottare
som har tävlat bra det senaste året.
Svenska folket
röstar på sin favorit.
Du kan också
vara med och rösta.
Det kostar 15 kronor
att ringa och rösta.
Det mesta av pengarna
går till välgörenhet.
Vi får veta vem som vinner
på Idrottsgalan i januari.
Skidåkaren Jonna Sundling
fick priset senast.
Sveriges Radio delar ut priset.
Det har fått sitt namn efter
Sven Jerring som dog år 1979.
Han jobbade med radio.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
- Andreas Almgren, löpning
- Ebba Andersson, skidor
- Armand Duplantis, stavhopp
- Viktor Gyökeres, fotboll
- Lag Hasselborg, curling
- Frida Karlsson, skidor
- Martin Ponsiluoma, skidskytte
- Felix Rosenqvist, racing
- Sarah Sjöström, simning
- Oliver Solberg, rally
- Linn Svahn, skidor
- Isabella och Rasmus Wranå, curling
- David Åhman och Jonatan Hellvig, beachvolley
- Ebba Årsjö, alpin parasport
Kan man inte rösta på truls pingis spelaren