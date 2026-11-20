Ebba Årsjö är en av

idrottarna som har

chans att vinna

Jerringpriset.

Ebba Årsjö åker alpina

skidor i parasport.

Hon vann tre guld

och ett brons

i senaste Paralympics.

14 idrottare har

chans att vinna Jerringpriset.

Det är det finaste priset

som en svensk idrottare kan få.

Det går till en svensk idrottare

som har tävlat bra det senaste året.

Svenska folket

röstar på sin favorit.

Du kan också

vara med och rösta.

Här röstar du

Det kostar 15 kronor

att ringa och rösta.

Det mesta av pengarna

går till välgörenhet.

Vi får veta vem som vinner

på Idrottsgalan i januari.

Skidåkaren Jonna Sundling

fick priset senast.

Sveriges Radio delar ut priset.

Det har fått sitt namn efter

Sven Jerring som dog år 1979.

Han jobbade med radio.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR