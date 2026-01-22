Hon vann folkets pris

Skidåkaren Jonna Sundling

vann Jerringpriset.

Det blev klart

på Idrottsgalan

på onsdagen.

Jerringpriset är

Radiosportens pris.

Svenska folket får rösta

på den idrottare de tycker

var bäst förra året.

Priset kallas därför

ofta för folkets pris.

– Stort tack till svenska folket.

Stort tack till mina tränare.

Framför allt tack till

mamma och pappa.

De har betytt allt för mig.

Det säger Jonna Sundling.

Förra året vann

Jonna Sundling tre guld

i världsmästerskapen, VM,

i staden Trondheim i Norge.

Hon vann också ett brons.

Ett av gulden var i damernas stafett.

Många minns säkert Jonna Sundlings

fantastiska lopp.

I stafett tävlar fyra åkare

från varje land mot varandra.

Åkarna kör varsitt lopp.

Jonna Sundling körde

Sveriges sista lopp.

När det var hennes tur låg Sverige

över 30 sekunder efter Norge.

Men Sundling körde snabbt.

Hon kom ikapp och förbi.

Sverige vann guld.

Jonna Sundling fick över

200 tusen röster.

Hon vann före herrarna

i Mjällbys fotbollslag.

De vann allsvenskan år 2025.

