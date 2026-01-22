Sport
Jonna Sundling. Foto: Gian Ehrenzeller/AP/TT
Jerringpriset. Foto: Christine Olsson/TT
Hon vann folkets pris
Skidåkaren Jonna Sundling
vann Jerringpriset.
Det blev klart
på Idrottsgalan
på onsdagen.
Jerringpriset är
Radiosportens pris.
Svenska folket får rösta
på den idrottare de tycker
var bäst förra året.
Priset kallas därför
ofta för folkets pris.
– Stort tack till svenska folket.
Stort tack till mina tränare.
Framför allt tack till
mamma och pappa.
De har betytt allt för mig.
Det säger Jonna Sundling.
Förra året vann
Jonna Sundling tre guld
i världsmästerskapen, VM,
i staden Trondheim i Norge.
Hon vann också ett brons.
Ett av gulden var i damernas stafett.
Många minns säkert Jonna Sundlings
fantastiska lopp.
I stafett tävlar fyra åkare
från varje land mot varandra.
Åkarna kör varsitt lopp.
Jonna Sundling körde
Sveriges sista lopp.
När det var hennes tur låg Sverige
över 30 sekunder efter Norge.
Men Sundling körde snabbt.
Hon kom ikapp och förbi.
Sverige vann guld.
Jonna Sundling fick över
200 tusen röster.
Hon vann före herrarna
i Mjällbys fotbollslag.
De vann allsvenskan år 2025.
ANTON ANDERSSON
22 januari 2026
wowwwwww
🥳🥳