Sport

På en träning i volleyboll. Isabelle Haak hoppar upp och smashar till bollen.

Isabelle Haak spelar volleyboll. Foto: Johan Nilsson/TT

Haak kan vinna fint pris

Varje år är det en person
eller ett lag som får Jerringpriset.
Det är ett fint pris till idrottare.
I år kan de här få priset:

• Andreas Almgren, friidrott
• Ebba Andersson, skidor
• Armand Duplantis, friidrott
• Viktor Gyökeres, fotboll

• Isabelle Haak, volleyboll
• Frida Karlsson, skidor
• Mjällby AIF, fotboll
• Truls Möregårdh, bordtennis
• Jenny Rissveds, mountainbike

• Maja Stark, golf
• Daniel Ståhl, friidrott
• Jonna Sundling, skidor
• Elvira Öberg, skidskytte

Det är Sveriges Radio
som ordnar priset.
Du kan rösta på din favorit.
Gå till adressen
sverigesradio.se/jerringpriset.
Där får du veta mer
om hur du röstar.

Du får veta vem som vinner
på Idrottsgalan den 21 januari.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

De här fick priset senast

  • 2020: Armand Duplantis, friidrott
  • 2021: Hopplandslaget i ridsport
    (Henrik von Eckermann,
    Malin Baryard Johnsson
    och Peder Fredricson)
  • 2022: Nils van der Poel, skridsko
  • 2023: Ebba Andersson, längdskidor
  • 2024: Truls Möregårdh, bordtennis

4 december 2025

