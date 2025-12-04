Sport
Isabelle Haak spelar volleyboll. Foto: Johan Nilsson/TT
Haak kan vinna fint pris
Varje år är det en person
eller ett lag som får Jerringpriset.
Det är ett fint pris till idrottare.
I år kan de här få priset:
• Andreas Almgren, friidrott
• Ebba Andersson, skidor
• Armand Duplantis, friidrott
• Viktor Gyökeres, fotboll
• Isabelle Haak, volleyboll
• Frida Karlsson, skidor
• Mjällby AIF, fotboll
• Truls Möregårdh, bordtennis
• Jenny Rissveds, mountainbike
• Maja Stark, golf
• Daniel Ståhl, friidrott
• Jonna Sundling, skidor
• Elvira Öberg, skidskytte
Det är Sveriges Radio
som ordnar priset.
Du kan rösta på din favorit.
Gå till adressen
sverigesradio.se/jerringpriset.
Där får du veta mer
om hur du röstar.
Du får veta vem som vinner
på Idrottsgalan den 21 januari.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
De här fick priset senast
- 2020: Armand Duplantis, friidrott
- 2021: Hopplandslaget i ridsport
(Henrik von Eckermann,
Malin Baryard Johnsson
och Peder Fredricson)
- 2022: Nils van der Poel, skridsko
- 2023: Ebba Andersson, längdskidor
- 2024: Truls Möregårdh, bordtennis
4 december 2025