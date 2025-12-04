Haak kan vinna fint pris

Varje år är det en person

eller ett lag som får Jerringpriset.

Det är ett fint pris till idrottare.

I år kan de här få priset:

• Andreas Almgren, friidrott

• Ebba Andersson, skidor

• Armand Duplantis, friidrott

• Viktor Gyökeres, fotboll

• Isabelle Haak, volleyboll

• Frida Karlsson, skidor

• Mjällby AIF, fotboll

• Truls Möregårdh, bordtennis

• Jenny Rissveds, mountainbike

• Maja Stark, golf

• Daniel Ståhl, friidrott

• Jonna Sundling, skidor

• Elvira Öberg, skidskytte

Det är Sveriges Radio

som ordnar priset.

Du kan rösta på din favorit.

Gå till adressen

sverigesradio.se/jerringpriset.

Där får du veta mer

om hur du röstar.

Du får veta vem som vinner

på Idrottsgalan den 21 januari.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR