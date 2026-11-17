Medalj i ishockey
Sveriges damer tog medalj
i VM i ishockey.
De vann mot Finland
i matchen om brons.
Matchen var spännande.
Finland gjorde 1–0.
Det såg ut som att
Sverige skulle förlora.
Men när det bara var
några minuter kvar
gjorde Lina Ljungblom
mål för Sverige.
Då stod det 1–1.
Det blev förlängning
och sedan straffar.
Målvakten
Ebba Svensson Träff
var den stora hjälten.
När hon räddade Finlands
sista straff blev det vild glädje.
Sverige hade vunnit.
– Det betyder otroligt mycket
att få den här medaljen till laget
och till det svenska folket,
sa spelaren Anna Kjellbin
efter matchen.
Det var 19 år sedan
Sverige senast tog en medalj.
I finalen spelade
USA mot Kanada.
USA vann med 6–2
och får guldet.
VM var i Danmark.
8 SIDOR/TT
😍🥰💛💙BRA!
W Sveriges damlag💙💛!!!