Sveriges damer tog medalj

i VM i ishockey.

De vann mot Finland

i matchen om brons.

Matchen var spännande.

Finland gjorde 1–0.

Det såg ut som att

Sverige skulle förlora.

Men när det bara var

några minuter kvar

gjorde Lina Ljungblom

mål för Sverige.

Då stod det 1–1.

Det blev förlängning

och sedan straffar.

Målvakten

Ebba Svensson Träff

var den stora hjälten.

När hon räddade Finlands

sista straff blev det vild glädje.

Sverige hade vunnit.

– Det betyder otroligt mycket

att få den här medaljen till laget

och till det svenska folket,

sa spelaren Anna Kjellbin

efter matchen.

Det var 19 år sedan

Sverige senast tog en medalj.

I finalen spelade

USA mot Kanada.

USA vann med 6–2

och får guldet.

VM var i Danmark.

8 SIDOR/TT