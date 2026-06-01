Glada finska spelare efter finalen i VM. Foto: Darko Bandic/AP/TT

Finland vann VM i ishockey

Finland vann guld
i VM i ishockey för herrar.
De vann finalen mot Schweiz.
Matchen var i söndags.

Det blev en spännande final.
Båda lagen hade många
chanser att göra mål.
Men efter tre perioder stod
det fortfarande 0–0.

Då fortsatte matchen
tills något lag gjorde mål.
Det blev förlängning.

Efter ungefär tio minuter
sköt Konsta Helenius mål
för Finland.
Då var guldet klart
för Finland.

Det är fyra år sedan
Finland vann VM.
Schweiz har aldrig vunnit VM.
Men de har nu förlorat
tre finaler i rad.

Tidigare på söndagen
vann Norge matchen om brons.
De vann mot Kanada med 3–2.
Det är Norges första
medalj i VM någonsin.

Sveriges lag förlorade
i kvartsfinalen
och fick inga medaljer.
VM var i Schweiz.

8 SIDOR/TT

1 juni 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Olle😁 skriver:
    1 juni, 2026 kl. 11:29

    Jag ville att Schweiz skulle vinna för att Schweiz slog ut Sverige i kvartsfinalen men det var finska domare som gjorde så att Sverige åkte ut!

