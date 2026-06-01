Finland vann VM i ishockey

Finland vann guld

i VM i ishockey för herrar.

De vann finalen mot Schweiz.

Matchen var i söndags.

Det blev en spännande final.

Båda lagen hade många

chanser att göra mål.

Men efter tre perioder stod

det fortfarande 0–0.

Då fortsatte matchen

tills något lag gjorde mål.

Det blev förlängning.

Efter ungefär tio minuter

sköt Konsta Helenius mål

för Finland.

Då var guldet klart

för Finland.

Det är fyra år sedan

Finland vann VM.

Schweiz har aldrig vunnit VM.

Men de har nu förlorat

tre finaler i rad.

Tidigare på söndagen

vann Norge matchen om brons.

De vann mot Kanada med 3–2.

Det är Norges första

medalj i VM någonsin.

Sveriges lag förlorade

i kvartsfinalen

och fick inga medaljer.

VM var i Schweiz.

8 SIDOR/TT