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Tilde Grillfors spelar i VM
Nu börjar VM
i ishockey för damer.
Sverige är med.
En av spelarna i Sveriges lag
är 18-åriga Tilde Grillfors.
Hon är glad att få
spela för Sverige.
– Det är inte många människor
som får spela VM för Sverige.
Jag vet att folk
kämpar för att göra det.
Det ska bli kul att vara där
och jämföra sig med
världens bästa spelare,
säger Tilde Grillfors
till Mora Tidning.
USA och Kanada
är de bästa lagen i världen.
Sveriges första match
i VM är mot Kanada.
– Det är en ära att spela
mot ett så bra lag som Kanada.
Jag ska försöka njuta.
Jag ska tro på att Sverige
kan vinna över Kanada,
säger Tilde Grillfors
till Mora Tidning.
Hon spelar också
i laget Brynäs från Gävle.
I våras blev de svenska mästare.
Och just nu leder de
damernas serie SDHL.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
- VM är i Danmark
från den 6 november
till den 16 november.
Du kan se matcherna
i SVT och på SVT Play.
Sveriges matcher i VM
- Sverige mot Kanada
Den 6 november klockan 15.00
- Sverige mot Finland
Den 8 november klockan 15.00
- Sverige mot Danmark
Den 10 november klockan 19.00
- Sverige mot Japan
Den 11 november klockan 19.00
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