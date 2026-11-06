Tilde Grillfors spelar i VM

Nu börjar VM

i ishockey för damer.

Sverige är med.

En av spelarna i Sveriges lag

är 18-åriga Tilde Grillfors.

Hon är glad att få

spela för Sverige.

– Det är inte många människor

som får spela VM för Sverige.

Jag vet att folk

kämpar för att göra det.

Det ska bli kul att vara där

och jämföra sig med

världens bästa spelare,

säger Tilde Grillfors

till Mora Tidning.

USA och Kanada

är de bästa lagen i världen.

Sveriges första match

i VM är mot Kanada.

– Det är en ära att spela

mot ett så bra lag som Kanada.

Jag ska försöka njuta.

Jag ska tro på att Sverige

kan vinna över Kanada,

säger Tilde Grillfors

till Mora Tidning.

Hon spelar också

i laget Brynäs från Gävle.

I våras blev de svenska mästare.

Och just nu leder de

damernas serie SDHL.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR