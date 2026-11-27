Rosengård är tillbaka
Laget Rosengård åkte ur
damallsvenskan i fotboll.
Men nu får Rosengård
komma tillbaka.
Förra veckan
spelade Rosengård
mot laget Kif Örebro.
Kif Örebro vann.
Då fick de vara kvar
i damallsvenskan.
Rosengård åkte ur.
Men Kif Örebro har problem
med pengar.
De har stora skulder.
Laget gick i konkurs.
Därför får de inte vara med
i damallsvenskan.
Det bestämmer
Svenska fotbollsförbundet.
Rosengård får nu
ta Örebros plats.
Damallsvenskan
är Sveriges bästa serie
i fotboll för damer.
8 SIDOR/TT
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