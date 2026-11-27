Laget Rosengård åkte ur

damallsvenskan i fotboll.

Men nu får Rosengård

komma tillbaka.

Förra veckan

spelade Rosengård

mot laget Kif Örebro.

Kif Örebro vann.

Då fick de vara kvar

i damallsvenskan.

Rosengård åkte ur.

Men Kif Örebro har problem

med pengar.

De har stora skulder.

Laget gick i konkurs.

Därför får de inte vara med

i damallsvenskan.

Det bestämmer

Svenska fotbollsförbundet.

Rosengård får nu

ta Örebros plats.

Damallsvenskan

är Sveriges bästa serie

i fotboll för damer.

8 SIDOR/TT