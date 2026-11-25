Först blev Senegal

mästare i afrikansk fotboll.

Sedan var de inte det.

Nu är de mästare igen.

Allt började i januari i år.

Då var det afrikanska

mästerskapen i fotboll

i landet Marocko.

Finalen var mellan

Senegal och Marocko.

Det blev kaos i finalen.

I slutet av matchen

gjorde Senegal 1–0.

Men domaren

dömde bort målet.

Domaren sa att

en spelare i Senegal

hade knuffat

en spelare i Marocko.

Kort efter det

fick Marocko en straff.

Då protesterade

spelarna i Senegal.

De lämnade planen.

Efter 15 minuter

kom de tillbaka.

Marocko missade straffen.

Sedan vann Senegal

efter förlängning.

De var mästare.

Men några månader senare

bestämde Afrikas

förbund för fotboll

att Marocko var mästare.

Senegals spelare

hade gett upp matchen

när de lämnade planen,

sa förbundet.

Senegal klagade på det.

Nu har idrottens domstol

bestämt att Senegal är mästare.

Domstolen säger att spelarna

inte gav upp matchen

eftersom de kom tillbaka

och spelade klart.

Nu säger Marocko att de

vill klaga på domstolens beslut.

8 SIDOR/TT