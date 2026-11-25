Senegal mästare till sist
Först blev Senegal
mästare i afrikansk fotboll.
Sedan var de inte det.
Nu är de mästare igen.
Allt började i januari i år.
Då var det afrikanska
mästerskapen i fotboll
i landet Marocko.
Finalen var mellan
Senegal och Marocko.
Det blev kaos i finalen.
I slutet av matchen
gjorde Senegal 1–0.
Men domaren
dömde bort målet.
Domaren sa att
en spelare i Senegal
hade knuffat
en spelare i Marocko.
Kort efter det
fick Marocko en straff.
Då protesterade
spelarna i Senegal.
De lämnade planen.
Efter 15 minuter
kom de tillbaka.
Marocko missade straffen.
Sedan vann Senegal
efter förlängning.
De var mästare.
Men några månader senare
bestämde Afrikas
förbund för fotboll
att Marocko var mästare.
Senegals spelare
hade gett upp matchen
när de lämnade planen,
sa förbundet.
Senegal klagade på det.
Nu har idrottens domstol
bestämt att Senegal är mästare.
Domstolen säger att spelarna
inte gav upp matchen
eftersom de kom tillbaka
och spelade klart.
Nu säger Marocko att de
vill klaga på domstolens beslut.
8 SIDOR/TT
min kusin kommer från Marocko
Vi tycker att nyheten var bra. Vi gillar nyheter om fotboll.😀😀😀
Jag med gillar fotboll🇸🇳
Jag älskar fotboll 🥳😀😀😀😀😀😃😂🙂🥳😭🧡😤🤠😢😠
Senegal förkänar vinsten🍾👌
OMG! DET ÄR JÄTTEKOMPLICERAD!!!😍😎😊