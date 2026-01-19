Senegal är bäst i Afrika

I söndags var det final

i afrikanska mästerskapen

i fotboll för herrar.

Senegal spelade mot Marocko.

Matchen var i Marocko.

Senegal vann matchen med 1–0.

De är nu afrikanska mästare.

Men det hände

en skandal i matchen.

Marocko fick en straff.

Men Senegals lag

tyckte att det var fel.

Därför gick hela laget

av planen i protest.

Efter 15 minuter

kom de tillbaka.

Marocko missade straffen.

Och i förlängningen

gjorde Senegal mål

och vann med 1–0.

Det var spelaren Pape Gueye

som gjorde målet.

Efter matchen

har Senegal fått kritik för

att de lämnade planen.

