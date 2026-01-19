Sport

  • Morocco Africa Cup of Nations Soccer

    Senegals lag firar. Spelaren Sadio Mané håller pokalen. Foto: Youssef Loulidi/AP/TT

  • Morocco Africa Cup of Nations Soccer

    Senegal och Marocko spelade i finalen. Foto: Mosa'ab Elshamy/AP/TT

Senegal är bäst i Afrika

I söndags var det final
i afrikanska mästerskapen
i fotboll för herrar.

Senegal spelade mot Marocko.
Matchen var i Marocko.
Senegal vann matchen med 1–0.
De är nu afrikanska mästare.

Men det hände
en skandal i matchen.

Marocko fick en straff.
Men Senegals lag
tyckte att det var fel.
Därför gick hela laget
av planen i protest.
Efter 15 minuter
kom de tillbaka.

Marocko missade straffen.
Och i förlängningen
gjorde Senegal mål
och vann med 1–0.
Det var spelaren Pape Gueye
som gjorde målet.

Efter matchen
har Senegal fått kritik för
att de lämnade planen.

8 SIDOR/TT

19 januari 2026

