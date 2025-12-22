Sport

En spelare blir gratulerad av en annan spelare. De har röda tröjor.

Marockos spelare Ayoub El Kaabi gjorde ett av målen mot Komorerna. Foto: AP/TT

Afrikas mästerskap har börjat

De afrikanska
mästerskapen
i fotboll för herrar
har börjat.
Tävlingen är
i landet Marocko.

Den första matchen
var i söndags.
Marocko vann mot det
lilla landet Komorerna.
Matchen slutade 2–0.

24 länder är med
i mästerskapen.

Tävlingen håller
på till den 18 januari.
Då är det final.

Marocko är en av
favoriterna till
att vinna mästerskapen.
Men förra gången vann
landet Elfenbenskusten.

22 december 2025

