Afrikas mästerskap har börjat

De afrikanska

mästerskapen

i fotboll för herrar

har börjat.

Tävlingen är

i landet Marocko.

Den första matchen

var i söndags.

Marocko vann mot det

lilla landet Komorerna.

Matchen slutade 2–0.

24 länder är med

i mästerskapen.

Tävlingen håller

på till den 18 januari.

Då är det final.

Marocko är en av

favoriterna till

att vinna mästerskapen.

Men förra gången vann

landet Elfenbenskusten.

