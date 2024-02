Många dricker för mycket

I september kom nya råd

om hur vuxna kan

dricka öl och vin

och annan alkohol.

Det är bland annat dåligt

att dricka mer än tio små öl

eller tio små glas vin

på en vecka.

Råden kom från

myndigheten Socialstyrelsen.

Nu visar en undersökning

att många svenskar

inte följer råden.

De flesta som dricker

alkohol i Sverige

dricker för mycket.

– Det handlar om över

tre miljoner människor

som dricker för mycket.

Det säger Ulf Guttormsson

från organisationen CAN.

CAN har gjort undersökningen.

CAN jobbar med information

om alhohol och narkotika.

– Om du dricker för mycket

under en längre tid ökar risken

att du blir sjuk

och får ett kortare liv,

säger Guttormsson.

Trots att många svenskar

dricker för mycket

så var det ännu värre förr.

Drickandet av alkohol

har minskat de senaste tjugo åren.

– Men vår undersökning

kan kanske vara en varning för folk.

Det är viktigt att tänka på

hur mycket vin och öl du dricker,

säger Ulf Guttormsson.

