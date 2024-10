Hello Kitty fyller 50 år

Hello Kitty är en känd figur

som kommer från Japan.

I år fyller Hello Kitty 50 år.

Det var kvinnan Yuko Shimizu

som gjorde Hello Kitty år 1974.

Hello Kitty ser ut som en vit katt.

Hon har en rosett på huvudet.

Men Hello Kitty har ingen mun.

Konstigt, tycker en del.

Bra, tycker andra.

Då kan du själv bestämma

om Hello Kitty är arg eller glad.

Hello Kitty har blivit

populär i många länder.

– Det är en väldigt gullig figur.

Du blir glad av Hello Kitty,

säger Helena Olsson.

Hon har en affär på internet

där hon säljer olika saker

med bilder på Hello Kitty.

– Jag tycker mycket om Hello Kitty.

Jag använder tallrikar och glas

med bilder på Hello Kitty,

säger Helena Olsson.

Från början fanns

bilden på Hello Kitty

bara på en liten plånbok.

Men i dag finns Hello Kitty

på flera tusen olika saker.

Det är leksaker, kläder, böcker,

filmer och mycket annat.

Det är ovanligt att en figur

är populär så länge.

Och det är ovanligt

att både barn och vuxna

tycker om en figur.

Men så är det med Hello Kitty.

Hon är också viktig för

Förenta Nationerna, FN.

FN kallar henne för

barnens speciella vän.

Hello Kitty finns med

i reklam för FNs arbete

att göra världen bättre.

