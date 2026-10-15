Sverige
En person går ensam ute på kvällen. Foto: Anders Wiklund/TT
Färre är oroliga för brott
Färre än tidigare
är oroliga för brott.
Det visar en undersökning
från myndigheten Brå.
Under de senaste tio åren
har oron för brott ökat i Sverige.
Fler än hälften
har då svarat att de är oroliga.
Men det senaste året
har oron minskat mycket.
Färre än hälften säger nu
att de är oroliga för brott.
Det är också färre människor
som säger att de själva
har varit med om brott.
Färre än tidigare
säger att de har varit med om rån,
misshandel, hot och stöld.
Experterna tror att oron
har minskat eftersom
det har varit färre nyheter
om skjutningar, sprängningar
och brott med gäng.
Men i fattiga områden i Sverige
säger fler än på andra platser
att de inte är trygga.
35 procent säger att de
är otrygga på kvällen.
Särskilt många kvinnor
som bor i fattiga områden
säger att de är rädda för
att gå ut sent på kvällen.
8 SIDOR/TT
15 oktober 2026
jag är rädd att gå ut på promenad .men jag gör det ibland jag måste ju röra på mig.jag har överfallslarm.,och jag håller mig oftast där det finns folk tips från mig har aldrig guldsmycken på dig .
Jag är orolig men vad ska jag göra??? man måste går ut!😔😮😠
Jag ska ut på min promenad om en stund ,älskar att gå på kvällen sömnen blir bättre. Jag är rädd men jag låter inte någon hindra mig att leva mitt liv .saknar 80 talet man behövde inte ens tänka på sånt.