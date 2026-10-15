Färre är oroliga för brott

Färre än tidigare

är oroliga för brott.

Det visar en undersökning

från myndigheten Brå.

Under de senaste tio åren

har oron för brott ökat i Sverige.

Fler än hälften

har då svarat att de är oroliga.

Men det senaste året

har oron minskat mycket.

Färre än hälften säger nu

att de är oroliga för brott.

Det är också färre människor

som säger att de själva

har varit med om brott.

Färre än tidigare

säger att de har varit med om rån,

misshandel, hot och stöld.

Experterna tror att oron

har minskat eftersom

det har varit färre nyheter

om skjutningar, sprängningar

och brott med gäng.

Men i fattiga områden i Sverige

säger fler än på andra platser

att de inte är trygga.

35 procent säger att de

är otrygga på kvällen.

Särskilt många kvinnor

som bor i fattiga områden

säger att de är rädda för

att gå ut sent på kvällen.

8 SIDOR/TT