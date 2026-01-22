Brotten blev färre

Många nyheter handlar

om olika brott i Sverige.

Men förra året hände färre

brott jämfört med året innan.

Det visar nya siffror

från myndigheten Brå,

Brottsförebyggande rådet.

De har räknat hur

många brott som folk

anmälde till poliserna.

Förra året var det

1,4 miljoner brott.

Det är ungefär

50 tusen färre

än året före.

Mest minskade brotten

stölder och skadegörelse.

Även brott med droger

och brott i trafiken

blev färre.

Men vissa brott ökade också.

Det gäller brott där

folk blir lurade på

pengar, bedrägerier.

Även brottet misshandel

ökade lite förra året

jämfört med året innan.

8 SIDOR/TT