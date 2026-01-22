Sverige
Folk anmälde färre brott till poliserna förra året. Foto: Johan Nilsson/TT
Brotten blev färre
Många nyheter handlar
om olika brott i Sverige.
Men förra året hände färre
brott jämfört med året innan.
Det visar nya siffror
från myndigheten Brå,
Brottsförebyggande rådet.
De har räknat hur
många brott som folk
anmälde till poliserna.
Förra året var det
1,4 miljoner brott.
Det är ungefär
50 tusen färre
än året före.
Mest minskade brotten
stölder och skadegörelse.
Även brott med droger
och brott i trafiken
blev färre.
Men vissa brott ökade också.
Det gäller brott där
folk blir lurade på
pengar, bedrägerier.
Även brottet misshandel
ökade lite förra året
jämfört med året innan.
8 SIDOR/TT
22 januari 2026
tur att det blivit mindre brott
åh vad bra att det blir mindre brott
Bra med mindre brottttttttt🤗
Jippi 🥳 mindre brott
Jalla dååå äntligen börjar Sverige bli lite normalt igen!