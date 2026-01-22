Sverige

En polisbil.

Folk anmälde färre brott till poliserna förra året. Foto: Johan Nilsson/TT

Brotten blev färre

Många nyheter handlar
om olika brott i Sverige.

Men förra året hände färre
brott jämfört med året innan.
Det visar nya siffror
från myndigheten Brå,
Brottsförebyggande rådet.

De har räknat hur
många brott som folk
anmälde till poliserna.

Förra året var det
1,4 miljoner brott.
Det är ungefär
50 tusen färre
än året före.

Mest minskade brotten
stölder och skadegörelse.
Även brott med droger
och brott i trafiken
blev färre.

Men vissa brott ökade också.
Det gäller brott där
folk blir lurade på
pengar, bedrägerier.
Även brottet misshandel
ökade lite förra året
jämfört med året innan.

8 SIDOR/TT

22 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. Duno skriver:
    22 januari, 2026 kl. 12:05

    tur att det blivit mindre brott

    Svara
  2. . skriver:
    22 januari, 2026 kl. 12:12

    åh vad bra att det blir mindre brott

    Svara
  3. Alvin skriver:
    22 januari, 2026 kl. 12:29

    Bra med mindre brottttttttt🤗

    Svara
  4. Malte skriver:
    22 januari, 2026 kl. 12:31

    Jippi 🥳 mindre brott

    Svara
  5. hejpådigdu skriver:
    22 januari, 2026 kl. 13:41

    Jalla dååå äntligen börjar Sverige bli lite normalt igen!

    Svara
