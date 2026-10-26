Så lockas unga att göra brott

Gäng med brottslingar

lockar ungdomar att göra brott.

De använder sajter och appar

för att hitta barn och ungdomar.

Det säger myndigheten Brå.

Först skriver gängen

snälla saker till barnen.

De säger att barnen ska få

bra betalt om de gör brotten.

När barnen sagt ja

ändrar gängen sätt att skriva.

Nu stressar de barnen.

Barnen kan få meddelanden

dygnet runt.

Så kan det vara

ända tills barnen gjort brotten.

Det gör det svårt för barnen

att hinna tänka efter och ångra sig.

Gängen använder tre sätt

för att hitta barn

på sajterna och apparna.

De gör reklam för brott

som de vill att barn ska göra.

som de vill att barn ska göra. De letar upp barn och skriver

meddelanden till dem.

meddelanden till dem. De ber andra om hjälp att hitta

barn som kan göra brott.

264 barn under 18 år

har funnits med

i polisernas undersökningar

om brott som har med gäng att göra.

En del av barnen är under 15 år.

Siffran gäller för fem år.

Från år 2020 till år 2024.

8 SIDOR/TT