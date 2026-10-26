Sverige

En polisbil och en buss står parkerade. Det är mörkt. En polis står vid sidan om.

Poliser jobbar efter en skjutning i Vårby förra året. Foto: Anders Wiklund/TT

Så lockas unga att göra brott

Gäng med brottslingar
lockar ungdomar att göra brott.
De använder sajter och appar
för att hitta barn och ungdomar.
Det säger myndigheten Brå.

Först skriver gängen
snälla saker till barnen.
De säger att barnen ska få
bra betalt om de gör brotten.

När barnen sagt ja
ändrar gängen sätt att skriva.
Nu stressar de barnen.

Barnen kan få meddelanden
dygnet runt.
Så kan det vara
ända tills barnen gjort brotten.
Det gör det svårt för barnen
att hinna tänka efter och ångra sig.

Gängen använder tre sätt
för att hitta barn
på sajterna och apparna.

  • De gör reklam för brott
    som de vill att barn ska göra.
  • De letar upp barn och skriver
    meddelanden till dem.
  • De ber andra om hjälp att hitta
    barn som kan göra brott.

264 barn under 18 år
har funnits med
i polisernas undersökningar
om brott som har med gäng att göra.
En del av barnen är under 15 år.

Siffran gäller för fem år.
Från år 2020 till år 2024.

8 SIDOR/TT

26 oktober 2026

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4 kommentarer
  1. Mia skriver:
    26 oktober, 2026 kl. 16:07

    Det är hemska nyheter, verkligen.

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  2. Pathfinder skriver:
    26 oktober, 2026 kl. 16:24

    🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬

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  3. Skit skriver:
    26 oktober, 2026 kl. 17:30

    Varför polisen griper inte de så
    Om ni vet allt vem som är gäng ledare polisen vet allt men ingriper inget hhh jävla skit
    Ta de låt alla barn leva ett bra liv och bra framtid
    Ta tag i gänget de är skit

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  4. Anonym skriver:
    26 oktober, 2026 kl. 18:03

    Var är föräldrarna?

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