Sport
Kim Wittgard, Douglas Manner och Tove Jansson tävlar i Malmö. Foto: Oscar Olsson/Parasport Sverige
De ska var med i tävlingarna i Malmö. Foto: Oscar Olsson/Parasport Sverige
De tävlar i Special Olympics
På fredagen den 4 september
börjar en stor tävling
inom Special Olympics
i staden Malmö.
Det är tävlingar i idrott
för personer med intellektuell
funktionsnedsättning.
Kim Wittgard, Douglas Manner
och Tove Jansson ska vara med.
De syns på stora affischer
för tävlingen.
De är fyra av tvåtusen idrottare
som är med.
Det här är den största tävlingen
hittills i Sverige
för personer med intellektuell
funktionsnedsättning.
Tävlingen invigs
i kväll klockan 20.30
i Folkets Park.
Idrottarna går in i en parad.
De bär sitt lands flagga.
26 olika länder är med.
Artisterna Pa Modou
och Annika Wickihalder
ska uppträda.
Tävlingarna är
i olika arenor i Malmö.
Alla som vill kan komma
och titta och heja.
Det är gratis.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
Tävlingar i flera olika idrotter
Lördagen den 5 september
och söndagen den 6 september
är det tävlingar i
- bordtennis
- bowling
- fotboll
- friidrott
- golf
- handboll
- innebandy
- judo
- simning
- styrkelyft
- tennis.
4 september 2026