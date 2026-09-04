Sport

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    Kim Wittgard, Douglas Manner och Tove Jansson tävlar i Malmö. Foto: Oscar Olsson/Parasport Sverige

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    De ska var med i tävlingarna i Malmö. Foto: Oscar Olsson/Parasport Sverige

De tävlar i Special Olympics

På fredagen den 4 september
börjar en stor tävling
inom Special Olympics
i staden Malmö.
Det är tävlingar i idrott
för personer med intellektuell
funktionsnedsättning.

Kim Wittgard, Douglas Manner
och Tove Jansson ska vara med.
De syns på stora affischer
för tävlingen.
De är fyra av tvåtusen idrottare
som är med.

Det här är den största tävlingen
hittills i Sverige
för personer med intellektuell
funktionsnedsättning.

Tävlingen invigs
i kväll klockan 20.30
i Folkets Park.

Idrottarna går in i en parad.
De bär sitt lands flagga.
26 olika länder är med.

Artisterna Pa Modou
och Annika Wickihalder
ska uppträda.

Tävlingarna är
i olika arenor i Malmö.
Alla som vill kan komma
och titta och heja.
Det är gratis.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Tävlingar i flera olika idrotter

Lördagen den 5 september
och söndagen den 6 september
är det tävlingar i

  • bordtennis
  • bowling
  • fotboll
  • friidrott
  • golf
  • handboll
  • innebandy
  • judo
  • simning
  • styrkelyft
  • tennis.

4 september 2026

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