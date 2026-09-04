De tävlar i Special Olympics

På fredagen den 4 september

börjar en stor tävling

inom Special Olympics

i staden Malmö.

Det är tävlingar i idrott

för personer med intellektuell

funktionsnedsättning.

Kim Wittgard, Douglas Manner

och Tove Jansson ska vara med.

De syns på stora affischer

för tävlingen.

De är fyra av tvåtusen idrottare

som är med.

Det här är den största tävlingen

hittills i Sverige

för personer med intellektuell

funktionsnedsättning.

Tävlingen invigs

i kväll klockan 20.30

i Folkets Park.

Idrottarna går in i en parad.

De bär sitt lands flagga.

26 olika länder är med.

Artisterna Pa Modou

och Annika Wickihalder

ska uppträda.

Tävlingarna är

i olika arenor i Malmö.

Alla som vill kan komma

och titta och heja.

Det är gratis.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR