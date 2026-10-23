Sverige

En dator med kod i ett mörkt rum.

Det finns brister i säkerheten hos sajter på internet. Foto: Martin Pahlmblad/TT

Inga stora attacker mot sajter

I onsdags blev det
kris på internet.

Då blev det känt
att det fanns ett hot
mot sajter på internet.

Det fanns brister
i tekniken PHP.
De flesta sajterna
i världen använder PHP.

Experter har vetat länge
att den sortens brister kan finnas.

Bristerna gjorde att brottslingar
fick chansen att göra attacker.
De fick chansen
att förstöra sajterna,
ta kontroll över dem
och stjäla information.

Många sajter stängde i onsdags
till exempel 8sidor.se.
Det var för att skydda sajterna.
Efter det har de ökat säkerheten.

Hittills verkar det ha gått ganska bra.
Det har inte varit några stora
attacker mot sajter i Sverige.
Det säger myndigheter FRA.

Men FRA säger att sajterna
måste undersöka noga
om någon har försökt
att attackera dem.

8 SIDOR/TT

23 oktober 2026

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3 kommentarer
  1. hej skriver:
    23 oktober, 2026 kl. 13:17

    dåligt

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  2. bonjour skriver:
    23 oktober, 2026 kl. 13:46

    bra att det inte har kommit några atacker

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  3. Rateba skriver:
    24 oktober, 2026 kl. 03:01

    Radikalkur mot det här situationen är en kontinuerligt sterilisering för det teknikwebbplats på internet.

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