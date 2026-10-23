Inga stora attacker mot sajter

I onsdags blev det

kris på internet.

Då blev det känt

att det fanns ett hot

mot sajter på internet.

Det fanns brister

i tekniken PHP.

De flesta sajterna

i världen använder PHP.

Experter har vetat länge

att den sortens brister kan finnas.

Bristerna gjorde att brottslingar

fick chansen att göra attacker.

De fick chansen

att förstöra sajterna,

ta kontroll över dem

och stjäla information.

Många sajter stängde i onsdags

till exempel 8sidor.se.

Det var för att skydda sajterna.

Efter det har de ökat säkerheten.

Hittills verkar det ha gått ganska bra.

Det har inte varit några stora

attacker mot sajter i Sverige.

Det säger myndigheter FRA.

Men FRA säger att sajterna

måste undersöka noga

om någon har försökt

att attackera dem.

8 SIDOR/TT