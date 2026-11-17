Hela tiden

kommer ny forskning.

Nya uppfinningar.

Ny teknik.

Då finns det alltid

människor som säger så här.

– Nu har det nya kommit.

Då måste vi använda det.

Det går inte att stoppa det nya.

Det spelar ingen roll

om det är bra eller dåligt.

Jag håller inte med.

Det är klart

att det spelar roll

om det är bra eller dåligt.

Just nu är det så här

med artificiell intelligens.

Det kallas AI.

Det är smarta program

som finns till datorer

och mobiltelefoner.

Många säger att AI

är väldigt viktigt.

Och att det

kommer ändra världen

väldigt mycket.

Kanske blir det så.

Jag har ingen aning.

Men jag blir irriterad på

hur vissa pratar om AI.

På dem låter det som

att det är tekniken

som styr och bestämmer.

Så är det ju inte.

Det är människor

som styr och bestämmer.

Det är vi som bestämmer

vilken teknik vi vill ha.

Tekniken kan ju inte

bestämma det själv.

Det finns några få män

som tjänar mycket pengar på AI.

För dem är tekniken bra.

Det betyder inte

att den är bra för oss.

MARTIN HANBERG