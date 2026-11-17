Människor bestämmer
Hela tiden
kommer ny forskning.
Nya uppfinningar.
Ny teknik.
Då finns det alltid
människor som säger så här.
– Nu har det nya kommit.
Då måste vi använda det.
Det går inte att stoppa det nya.
Det spelar ingen roll
om det är bra eller dåligt.
Jag håller inte med.
Det är klart
att det spelar roll
om det är bra eller dåligt.
Just nu är det så här
med artificiell intelligens.
Det kallas AI.
Det är smarta program
som finns till datorer
och mobiltelefoner.
Många säger att AI
är väldigt viktigt.
Och att det
kommer ändra världen
väldigt mycket.
Kanske blir det så.
Jag har ingen aning.
Men jag blir irriterad på
hur vissa pratar om AI.
På dem låter det som
att det är tekniken
som styr och bestämmer.
Så är det ju inte.
Det är människor
som styr och bestämmer.
Det är vi som bestämmer
vilken teknik vi vill ha.
Tekniken kan ju inte
bestämma det själv.
Det finns några få män
som tjänar mycket pengar på AI.
För dem är tekniken bra.
Det betyder inte
att den är bra för oss.
MARTIN HANBERG
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