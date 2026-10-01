Krönika
En tjej som säger förlåt till en annan tjej. Foto: Berit Roald/NTB Scanpix/TT
Det finaste som finns
Jag såg ett klipp på internet.
Det var Frida Nordstrand som pratade.
Du känner säkert igen henne.
Hon jobbar med sport i tv.
I klippet sa hon en sak
som var helt otrolig.
Det hon sa gjorde
att hon blev min idol.
Om någon frågar mig
vem som är bäst i Sverige.
Ja, då kommer jag svara så här:
Frida Nordstrand.
Utan tvekan.
Nu vill du kanske
veta vad hon sa.
Men det tänker jag
inte berätta.
Det är min egen
lilla hemlighet.
Nej då.
Jag bara skojar.
Nu ska jag berätta.
Precis som alla som är med i tv
får Frida Nordstrand
mycket skit på internet.
Folk skriver dumma saker.
Och hon får kritik för
hur hon gör sitt jobb.
Men Frida Nordstrand sa
att hon aldrig svarar på sådant.
Hon skriver inte något dumt tillbaka.
Hon försöker inte försvara sig.
De enda gångerna hon svarar
är när hon har sagt fel
eller gjort något fel.
Då ber hon om ursäkt
och säger förlåt.
Det svåraste som finns
är att ta kritik.
Många vill bara
försvara sig själva.
Kanske skylla på andra.
Det finaste som finns är att fatta
när du själv har gjort fel.
Sedan kan du säga förlåt.
Och försöka göra bättre.
1 oktober 2026
Fin artikel! Men folk säger inte Förlåt till varandra! Även här var jag attackerad och inget hände! Men jag ser att du gillar rättvisa! annars hur mår du???🙂