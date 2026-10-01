Jag såg ett klipp på internet.

Det var Frida Nordstrand som pratade.

Du känner säkert igen henne.

Hon jobbar med sport i tv.

I klippet sa hon en sak

som var helt otrolig.

Det hon sa gjorde

att hon blev min idol.

Om någon frågar mig

vem som är bäst i Sverige.

Ja, då kommer jag svara så här:

Frida Nordstrand.

Utan tvekan.

Nu vill du kanske

veta vad hon sa.

Men det tänker jag

inte berätta.

Det är min egen

lilla hemlighet.

Nej då.

Jag bara skojar.

Nu ska jag berätta.

Precis som alla som är med i tv

får Frida Nordstrand

mycket skit på internet.

Folk skriver dumma saker.

Och hon får kritik för

hur hon gör sitt jobb.

Men Frida Nordstrand sa

att hon aldrig svarar på sådant.

Hon skriver inte något dumt tillbaka.

Hon försöker inte försvara sig.

De enda gångerna hon svarar

är när hon har sagt fel

eller gjort något fel.

Då ber hon om ursäkt

och säger förlåt.

Det svåraste som finns

är att ta kritik.

Många vill bara

försvara sig själva.

Kanske skylla på andra.

Det finaste som finns är att fatta

när du själv har gjort fel.

Sedan kan du säga förlåt.

Och försöka göra bättre.