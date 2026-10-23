Sverige
Volvo Cars fabrik i Torslanda i Göteborg. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Många måste sluta på Volvo
Företaget Volvo Cars
bygger bilar.
De har fabriker
i flera länder.
Men det går dåligt
för företaget.
De senaste månaderna
har Volvo Cars förlorat
5,6 miljarder kronor.
Nu måste företaget
spara pengar.
Det betyder att
2 500 personer måste sluta.
Det berättade
Volvo Cars i dag fredag.
Ungefär 2 000 av jobben
ska bort i Sverige.
Det är folk som jobbar
på företagets kontor i Göteborg
som förlorar sina jobb.
De som jobbar
i fabriken får stanna.
– Det är mycket tråkigt.
Många trodde att jobb
skulle försvinna.
Men inte att det skulle
bli så här många.
Det säger Jörgen Olsson
från facket Unionen
på Volvo Cars.
Det är andra gången
på kort tid som
Volvo Cars måste spara.
Förra året försvann
också 2 000 jobb i Sverige.
Volvo Cars går dåligt
för att färre människor
köper deras bilar.
Det gäller framför allt
i Kina och USA.
8 SIDOR/TT
- Volvo Cars började bygga bilar år 1927.
- Numera ägs Volvo Cars mest
av företaget Geely från Kina.
- Volvo Cars har fabriker
i Sverige, Belgien, USA och Kina.
- 39 tusen människor jobbar i Volvo Cars.
Ungefär hälften finns i Sverige.
23 oktober 2026
Synd att arbetslösheten kommer växa i Sverige. Tråkigt detta.
Denna formulering är otydligt för många läsare:
”De flesta jobbar i dag på företagets kontor i Göteborg.”
Skriv hellre:
”De flesta arbetar i dag på företagets arbetsplats i Göteborg.” eller
”De flesta arbetar i dag i företagets lokaler i Göteborg.”
Hej!
Tack för din kommentar.
Vi har gjort det stycket
lite tydligare nu.
Hälsningar,
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Volvo kör in i väggar
SYND
så synD
Hej bästa åtta sidor jag tycker synd om johan persson som får inte vara med på tvi går
Hej Margareta!
Vi skriver om det till veckan!
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Regeringen måste använda pengarna i sverige för att lösa arbetslöshet och företagen.
Varför har volvo bilfabrik I Belgien o usa?
Om det inte vore så jävla dyrt, kanske de skulle ha ett jobb
AI skördar offer och skulden läggs på annat. Girigheten blir allas vår undergång.
Amen