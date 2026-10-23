Många måste sluta på Volvo

Företaget Volvo Cars

bygger bilar.

De har fabriker

i flera länder.

Men det går dåligt

för företaget.

De senaste månaderna

har Volvo Cars förlorat

5,6 miljarder kronor.

Nu måste företaget

spara pengar.

Det betyder att

2 500 personer måste sluta.

Det berättade

Volvo Cars i dag fredag.

Ungefär 2 000 av jobben

ska bort i Sverige.

Det är folk som jobbar

på företagets kontor i Göteborg

som förlorar sina jobb.

De som jobbar

i fabriken får stanna.

– Det är mycket tråkigt.

Många trodde att jobb

skulle försvinna.

Men inte att det skulle

bli så här många.

Det säger Jörgen Olsson

från facket Unionen

på Volvo Cars.

Det är andra gången

på kort tid som

Volvo Cars måste spara.

Förra året försvann

också 2 000 jobb i Sverige.

Volvo Cars går dåligt

för att färre människor

köper deras bilar.

Det gäller framför allt

i Kina och USA.

8 SIDOR/TT