Volvo Cars flyttar kontor

Företaget Volvo Cars stänger

sitt kontor i Stockholm.

Det ska stänga

den 1 mars nästa år.

Kontoret flyttar till Göteborg.

Där finns redan Volvo Cars

viktigaste kontor.

450 personer jobbar

på kontoret i Stockholm.

De flesta kan få

fortsätta sina jobb.

Men då måste de flytta

till Göteborg.

De får inte jobba

från Stockholm.

Det säger Håkan Samuelsson

som är chef för Volvo Cars.

Företaget pratar nu

med de anställdas fackförbund.

– Det här är mycket svårt

för våra medlemmar i Stockholm.

Det säger Kristina Tullgren

i fackförbundet Akademikerna.

Många av de som jobbar i Stockholm

har familj, barn och bostad.

Det är svårt att flytta, säger hon.

8 SIDOR/TT