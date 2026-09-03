Sverige

Han står framför en bil. Han pratar i mikrofoner som journalister håller fram.

Volvo Cars chef Håkan Samuelsson visar en ny elbil från Volvo. Foto: Anders Wiklund/TT

Volvo Cars flyttar kontor

Företaget Volvo Cars stänger
sitt kontor i Stockholm.
Det ska stänga
den 1 mars nästa år.

Kontoret flyttar till Göteborg.
Där finns redan Volvo Cars
viktigaste kontor.

450 personer jobbar
på kontoret i Stockholm.

De flesta kan få
fortsätta sina jobb.
Men då måste de flytta
till Göteborg.
De får inte jobba
från Stockholm.
Det säger Håkan Samuelsson
som är chef för Volvo Cars.

Företaget pratar nu
med de anställdas fackförbund.

– Det här är mycket svårt
för våra medlemmar i Stockholm.

Det säger Kristina Tullgren
i fackförbundet Akademikerna.

Många av de som jobbar i Stockholm
har familj, barn och bostad.
Det är svårt att flytta, säger hon.

8 SIDOR/TT

Volvo Cars

  • Volvo Cars är ett svenskt företag.
  • Det startade år 1927.
  • Företaget gör bilar
    som heter Volvo.
  • Nu är många av bilarna elbilar
    som går på el.
  • Det kinesiska företaget Geely Holding
    äger mest i företaget.
  • Volvo Cars viktigaste kontor
    finns i Göteborg.
  • Ungefär 24 tusen personer
    jobbar i företaget i Sverige.

3 september 2026

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2 kommentarer
  1. Kfsklhsg skriver:
    3 september, 2026 kl. 10:48

    Rösten säger volvo kas😂

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  2. Vinne skriver:
    3 september, 2026 kl. 12:13

    Volvo Cars grundade Polestar & Lynkco. Zeekr grundades I Göteborg officielt men är kinesiskt. Zeekr äger Lynkco. Så alla dessa fyra är svenska bilmärken från allra första början. Men nu ägs alla av Geely och kina.

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