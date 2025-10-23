Sverige

    Volvo bygger bilar. Foto: Thomas Johansson/TT

    Volvos chef Håkan Samuelsson pratar med journalister. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Tusen måste sluta på Volvo

Företaget Volvo cars gör bilar.
De har fabriker på flera
platser i världen.

I Sverige har företaget
ett stort kontor i Göteborg.

Men den senaste tiden
har det gått dåligt för Volvo.
De måste spara pengar.
I maj i år sa de att många
måste sluta på företaget.

Nu är det klart att
tusen personer i Sverige
förlorar sina jobb.
De har jobbat på
kontoret i Göteborg.

Tusen personer
som jobbat med Volvo
på andra sätt måste
också sluta.

Samtidigt berättar
företaget att de nu
tjänar mer pengar.

De tre senaste månaderna
tjänade Volvo 6 400 miljoner kronor.
Det är 500 miljoner kronor mer
än vid samma tid förra året.

Volvos chef heter
Håkan Samuelsson.
Han säger att företaget
fortfarande har
många problem.

Det beror bland annat
på USAs skatter
på bilar, tullar.
Volvo säljer många
bilar till USA.

8 SIDOR/TT

23 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
11 kommentarer
  1. MILENA skriver:
    23 oktober, 2025 kl. 09:51

    TRÅKIGT!!!

    Svara
  2. Lily skriver:
    23 oktober, 2025 kl. 09:58

    Nu är kinesiska elbilar mer populära och ibland billigare, så många föredrar att köpa kinesiska bilar istället för europeiska bilar som BMW, Audi eller Volvo.

    Svara
  3. Volvo entusiast skriver:
    23 oktober, 2025 kl. 10:39

    Bra uppradade Volvos på bilden
    🚘

    Svara
  4. jag skriver:
    23 oktober, 2025 kl. 10:44

    det va litte entresant

    Svara
  5. Nicolas skriver:
    23 oktober, 2025 kl. 13:05

    Alla europeiska bilföretag bor också ”tacka” den nederländska regeringen (eller rånare). Du kan INTE kräva en supermakt INTE slå tillbaka när någon svag naiv rånare starter krig

    Svara
  6. someone out there skriver:
    23 oktober, 2025 kl. 13:08

    ;(

    Svara
  7. ahhhhhhhhh skriver:
    23 oktober, 2025 kl. 13:24

    asså måste det här var en stor nyhet?💔

    Svara
  8. gonnila harris skriver:
    23 oktober, 2025 kl. 13:27

    ja💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

    Svara
  9. VJ skriver:
    23 oktober, 2025 kl. 16:56

    Volvo car is a Chinese company, not european

    Svara
  10. Vinne skriver:
    23 oktober, 2025 kl. 17:41

    Vill inte att Volvo ska gå i konkurs som Saab gjorde

    Svara
  11. Nikko skriver:
    23 oktober, 2025 kl. 17:50

    Inte konstigt alls.
    Det finns inte pengar i Sverige och Volvo bilar är för dyra att köpa.

    Svara
