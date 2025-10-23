Tusen måste sluta på Volvo

Företaget Volvo cars gör bilar.

De har fabriker på flera

platser i världen.

I Sverige har företaget

ett stort kontor i Göteborg.

Men den senaste tiden

har det gått dåligt för Volvo.

De måste spara pengar.

I maj i år sa de att många

måste sluta på företaget.

Nu är det klart att

tusen personer i Sverige

förlorar sina jobb.

De har jobbat på

kontoret i Göteborg.

Tusen personer

som jobbat med Volvo

på andra sätt måste

också sluta.

Samtidigt berättar

företaget att de nu

tjänar mer pengar.

De tre senaste månaderna

tjänade Volvo 6 400 miljoner kronor.

Det är 500 miljoner kronor mer

än vid samma tid förra året.

Volvos chef heter

Håkan Samuelsson.

Han säger att företaget

fortfarande har

många problem.

Det beror bland annat

på USAs skatter

på bilar, tullar.

Volvo säljer många

bilar till USA.

