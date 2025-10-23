Sverige
Volvo bygger bilar. Foto: Thomas Johansson/TT
Volvos chef Håkan Samuelsson pratar med journalister. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Tusen måste sluta på Volvo
Företaget Volvo cars gör bilar.
De har fabriker på flera
platser i världen.
I Sverige har företaget
ett stort kontor i Göteborg.
Men den senaste tiden
har det gått dåligt för Volvo.
De måste spara pengar.
I maj i år sa de att många
måste sluta på företaget.
Nu är det klart att
tusen personer i Sverige
förlorar sina jobb.
De har jobbat på
kontoret i Göteborg.
Tusen personer
som jobbat med Volvo
på andra sätt måste
också sluta.
Samtidigt berättar
företaget att de nu
tjänar mer pengar.
De tre senaste månaderna
tjänade Volvo 6 400 miljoner kronor.
Det är 500 miljoner kronor mer
än vid samma tid förra året.
Volvos chef heter
Håkan Samuelsson.
Han säger att företaget
fortfarande har
många problem.
Det beror bland annat
på USAs skatter
på bilar, tullar.
Volvo säljer många
bilar till USA.
8 SIDOR/TT
23 oktober 2025
TRÅKIGT!!!
Nu är kinesiska elbilar mer populära och ibland billigare, så många föredrar att köpa kinesiska bilar istället för europeiska bilar som BMW, Audi eller Volvo.
Bra uppradade Volvos på bilden
det va litte entresant
Alla europeiska bilföretag bor också ”tacka” den nederländska regeringen (eller rånare). Du kan INTE kräva en supermakt INTE slå tillbaka när någon svag naiv rånare starter krig
asså måste det här var en stor nyhet?💔
ja💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
Volvo car is a Chinese company, not european
Vill inte att Volvo ska gå i konkurs som Saab gjorde
Inte konstigt alls.
Det finns inte pengar i Sverige och Volvo bilar är för dyra att köpa.