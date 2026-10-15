Sverige
Festivalen Urkult. Foto: Anette Brännvall/TT
Mässling är över
I augusti spred sig
sjukdomen mässling
i Sverige.
Folk hade blivit smittade
på festivalen Urkult
i Ångermanland.
Den första personen
som blev sjuk
hade fått mässling
i ett annat land.
Sedan hade den personen
smittat folk på festivalen.
Det säger Folkhälsomyndigheten.
40 personer blev sjuka.
De flesta som blev sjuka
var barn och unga vuxna.
Men nu är smittan över.
Ingen fler har blivit sjuk.
I Sverige kan alla barn
få vaccin mot mässling.
Det är gratis.
8 SIDOR/TT
15 oktober 2026
Det är bra att det är över,och folk har blivit friska.sjukvården i Sverige är bäst.
Andra från 50-60 talet hade ”barnsjukdomar”. Haft alla utom kikhosta. Utan vaccin överlevde man både mässling och röda hund förr, utan problem.