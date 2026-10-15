Mässling är över

I augusti spred sig

sjukdomen mässling

i Sverige.

Folk hade blivit smittade

på festivalen Urkult

i Ångermanland.

Den första personen

som blev sjuk

hade fått mässling

i ett annat land.

Sedan hade den personen

smittat folk på festivalen.

Det säger Folkhälsomyndigheten.

40 personer blev sjuka.

De flesta som blev sjuka

var barn och unga vuxna.

Men nu är smittan över.

Ingen fler har blivit sjuk.

I Sverige kan alla barn

få vaccin mot mässling.

Det är gratis.

8 SIDOR/TT