Världen

Ett liten pojke med mycket utslag på ryggen. Han är i famnen på sin mamma.

Ett barn med mässling på ett sjukhus i staden Dhaka i Bangladesh. Foto: Mahmud Hossain Opu/AP/TT

Tusen barn döda i mässling

Över tusen barn har dött
i sjukdomen mässling
i landet Bangladesh.

Sjukdomen sprids mycket
snabbt i landet.
Sedan i mars kan nästan
200 tusen barn ha blivit sjuka.
Det säger myndigheterna.

Flickan Rojatun Jannat Ramisa
är ett av alla sjuka barn.
Hon är bara åtta månader
och har svårt att andas.
Hennes föräldrar är med
henne på ett sjukhus
i staden Dhaka.

Många barn blir allvarligt sjuka
av mässling.
De måste få hjälp
på sjukhus.

– Vi är helt slut.

Det säger läkaren
Atiqul Islam till
nyhetsbyrån AFP.

Mässling var tidigare
en ovanlig sjukdom i Bangladesh.
Men de senaste åren
har färre människor
vaccinerat sig mot sjukdomen.
Det är inte klart
varför det blivit så.

Mässling är ovanligt i Sverige också.
Men i somras blev ungefär
30 personer smittade.
Det hände på festivalen
Urkult i Sollefteå kommun.

De flesta som blev
smittade var inte vaccinerade.

8 SIDOR/TT

10 september 2026

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6 kommentarer
  1. Fabian skriver:
    10 september, 2026 kl. 11:06

    😢

    Svara
  2. Håkan skriver:
    10 september, 2026 kl. 12:10

    Kan man bli sjuk även om man är vaccinerad?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      10 september, 2026 kl. 12:50

      Hej!

      Det är ovanligt att bli sjuk
      om du är vaccinerad.
      Men det finns en liten risk.
      Bland de som blev smittade
      i Sverige var några vaccinerade.

      Men om du är vaccinerad
      blir du mindre sjuk
      om du blir smittad.
      Du smittar inte heller andra.
      Det säger Folkhälsomyndigheten.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  3. Håkan skriver:
    10 september, 2026 kl. 14:32

    Vaccinet gör att det (minskar risken) att bli sjuk.

    Är det så ni menar, 8 sidor?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      10 september, 2026 kl. 15:09

      Ja! 🙂

  4. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    10 september, 2026 kl. 17:13

    Helt onödigt! Det finns vaccin ! Synd!😴😢

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