Tusen barn döda i mässling

Över tusen barn har dött

i sjukdomen mässling

i landet Bangladesh.

Sjukdomen sprids mycket

snabbt i landet.

Sedan i mars kan nästan

200 tusen barn ha blivit sjuka.

Det säger myndigheterna.

Flickan Rojatun Jannat Ramisa

är ett av alla sjuka barn.

Hon är bara åtta månader

och har svårt att andas.

Hennes föräldrar är med

henne på ett sjukhus

i staden Dhaka.

Många barn blir allvarligt sjuka

av mässling.

De måste få hjälp

på sjukhus.

– Vi är helt slut.

Det säger läkaren

Atiqul Islam till

nyhetsbyrån AFP.

Mässling var tidigare

en ovanlig sjukdom i Bangladesh.

Men de senaste åren

har färre människor

vaccinerat sig mot sjukdomen.

Det är inte klart

varför det blivit så.

Mässling är ovanligt i Sverige också.

Men i somras blev ungefär

30 personer smittade.

Det hände på festivalen

Urkult i Sollefteå kommun.

De flesta som blev

smittade var inte vaccinerade.

8 SIDOR/TT