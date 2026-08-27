Sverige
En person får vaccin. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Här är vaccinet gratis
Flera regioner har ordnat
gratis vaccin för vuxna
mot sjukdomen mässling.
Det beror på att folk
har blivit smittade av sjukdomen
på festivalen Urkult.
Hittills har 31 personer
blivit smittade.
De flesta är under 18 år
och inte vaccinerade mot mässling.
Det säger Folkhälsomyndigheten.
I Region Stockholm
blir vaccinet gratis för vuxna
från och med september.
I regionerna Sörmland
och Västmanland
är vaccinet gratis
fram till november.
Uppsala och Blekinge
har gratis vaccin
sedan tidigare.
Kontakta 1177 om du vill veta
var du kan vaccinera dig
och om det kostar pengar.
För barn är det alltid gratis
med vaccin mot mässling.
8 SIDOR/TT
Mässling
- Den som blir sjuk i mässling
kan få torrhosta, hög feber
och utslag på kroppen.
- Sjukdomen märks oftast
tio till tolv dagar
efter att en person smittats.
Men det kan dröja upp till 21 dagar.
- Mässling är mycket smittsamt.
Det kan räcka att vara i samma rum
som en person som är sjuk
för att du själv ska bli smittad.
- Bebisar kan dö om de
blir smittade av mässling.
27 augusti 2026
bra för åkullt