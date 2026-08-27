Här är vaccinet gratis

Flera regioner har ordnat

gratis vaccin för vuxna

mot sjukdomen mässling.

Det beror på att folk

har blivit smittade av sjukdomen

på festivalen Urkult.

Hittills har 31 personer

blivit smittade.

De flesta är under 18 år

och inte vaccinerade mot mässling.

Det säger Folkhälsomyndigheten.

I Region Stockholm

blir vaccinet gratis för vuxna

från och med september.

I regionerna Sörmland

och Västmanland

är vaccinet gratis

fram till november.

Uppsala och Blekinge

har gratis vaccin

sedan tidigare.

Kontakta 1177 om du vill veta

var du kan vaccinera dig

och om det kostar pengar.

För barn är det alltid gratis

med vaccin mot mässling.

8 SIDOR/TT