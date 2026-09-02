Sverige

En skylt med en stor hand som stoppar folk från att gå in om de har röda prickar på kroppen.

Mässling är mycket smittsamt. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Fler sjuka i mässling

En person som jobbar
på en förskola i Umeå
är smittad med mässling.
Förskolan heter Klumpen.

Personer som varit
på förskolan under torsdag
och fredag förra veckan
kan ha blivit smittade.

Det är inte känt
hur personen blev smittad.

En person i Uppsala
har också blivit smittad
med mässling.
Den personen har blivit smittad
av någon som var
på festivalen Urkult i Ångermanland.
Det säger myndigheterna.

36 personer har hittills
blivit smittade av mässlingen
som spred sig på
festivalen Urkult i somras.

Mässling är mycket smittsamt.
Människor kan bli allvarligt sjuka.

I Sverige får barn vaccin
mot mässlingen.
Men föräldrar kan tacka nej
till vaccinet.

De flesta som blev
smittade på festivalen
var inte vaccinerade.

8 SIDOR/TT

Här är vaccinet gratis

Mässling

  • De flesta i Sverige
    är vaccinerade mot mässling.
  • Mässling kommer från ett virus.
  • Den som blir sjuk kan få
    • röda ögon
    • hög feber
    • torrhosta
    • Efter två till fyra dagar
      får kroppen små prickar, utslag.
  • Mässling är mycket smittsamt.
    Du behöver inte ha tagit på
    en sjuk person
    för att bli smittad.
    Det räcker med
    att vara på samma plats.
  • Åk inte till vårdcentral
    eller sjukhus om du tror
    att du är smittad.
    Då kan du smitta andra.
  • Ring 1177 för att få råd.

2 september 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar