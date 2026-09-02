Fler sjuka i mässling

En person som jobbar

på en förskola i Umeå

är smittad med mässling.

Förskolan heter Klumpen.

Personer som varit

på förskolan under torsdag

och fredag förra veckan

kan ha blivit smittade.

Det är inte känt

hur personen blev smittad.

En person i Uppsala

har också blivit smittad

med mässling.

Den personen har blivit smittad

av någon som var

på festivalen Urkult i Ångermanland.

Det säger myndigheterna.

36 personer har hittills

blivit smittade av mässlingen

som spred sig på

festivalen Urkult i somras.

Mässling är mycket smittsamt.

Människor kan bli allvarligt sjuka.

I Sverige får barn vaccin

mot mässlingen.

Men föräldrar kan tacka nej

till vaccinet.

De flesta som blev

smittade på festivalen

var inte vaccinerade.

8 SIDOR/TT

Här är vaccinet gratis