Sverige
Mässling är mycket smittsamt. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Fler sjuka i mässling
En person som jobbar
på en förskola i Umeå
är smittad med mässling.
Förskolan heter Klumpen.
Personer som varit
på förskolan under torsdag
och fredag förra veckan
kan ha blivit smittade.
Det är inte känt
hur personen blev smittad.
En person i Uppsala
har också blivit smittad
med mässling.
Den personen har blivit smittad
av någon som var
på festivalen Urkult i Ångermanland.
Det säger myndigheterna.
36 personer har hittills
blivit smittade av mässlingen
som spred sig på
festivalen Urkult i somras.
Mässling är mycket smittsamt.
Människor kan bli allvarligt sjuka.
I Sverige får barn vaccin
mot mässlingen.
Men föräldrar kan tacka nej
till vaccinet.
De flesta som blev
smittade på festivalen
var inte vaccinerade.
8 SIDOR/TT
Mässling
- De flesta i Sverige
är vaccinerade mot mässling.
- Mässling kommer från ett virus.
- Den som blir sjuk kan få
- röda ögon
- hög feber
- torrhosta
- Efter två till fyra dagar
får kroppen små prickar, utslag.
- Mässling är mycket smittsamt.
Du behöver inte ha tagit på
en sjuk person
för att bli smittad.
Det räcker med
att vara på samma plats.
- Åk inte till vårdcentral
eller sjukhus om du tror
att du är smittad.
Då kan du smitta andra.
- Ring 1177 för att få råd.
2 september 2026