Sverige
Kate känner oro efter skjutningen. Foto: Pontus Lundahl/TT
Blommor och lappar med hälsningar till kvinnan. Foto: Pontus Lundahl/TT
Poliser på plats nära idrottshallen där kvinnan blev skjuten. Foto: TT
Oro efter skjutningen i Älvsjö
– Jag är jätterädd.
Jag har två pojkar.
De är 10 och 13 år.
Det säger Kate.
Hon har precis hämtat
sin ena son på
Kämpetorpsskolan.
Skolan ligger bredvid idrottshallen
där en ung kvinna
blev mördad i fredags kväll.
Strax innan mordet
hade Kates ena son
varit på ett disco.
Discot var i matsalen
som ligger bredvid idrottshallen.
– Förut var det jätteskönt här.
Men det är det inte längre.
Vi ser polisbilar varje dag,
säger hon.
En annan kvinna håller med.
– Det är hemskt.
Min dotter går
på förskola här bredvid,
säger kvinnan.
Det stämmer att det
har varit mer poliser
i Älvsjö den senaste tiden.
Det beror bland annat på
att gäng med brottslingar
har lockat unga flickor
i Älvsjö att jobba för dem.
Poliserna har varnat för det.
Det har också varit möten
med föräldrar i området.
Det är inte känt
varför kvinnan blev mördad.
Poliserna jobbar med
sin undersökning.
Kvinnan jobbade med ungdomar
för kommunen.
Utanför idrottshallen
sitter lappar med
hälsningar till henne.
Många är ledsna över
att hon inte längre finns.
– Du är saknad,
står det på lapparna.
Två pojkar under 18 år är inlåsta.
De är misstänkta för mordet.
8 SIDOR/TT
20 oktober 2026