Oro efter skjutningen i Älvsjö

– Jag är jätterädd.

Jag har två pojkar.

De är 10 och 13 år.

Det säger Kate.

Hon har precis hämtat

sin ena son på

Kämpetorpsskolan.

Skolan ligger bredvid idrottshallen

där en ung kvinna

blev mördad i fredags kväll.

Strax innan mordet

hade Kates ena son

varit på ett disco.

Discot var i matsalen

som ligger bredvid idrottshallen.

– Förut var det jätteskönt här.

Men det är det inte längre.

Vi ser polisbilar varje dag,

säger hon.

En annan kvinna håller med.

– Det är hemskt.

Min dotter går

på förskola här bredvid,

säger kvinnan.

Det stämmer att det

har varit mer poliser

i Älvsjö den senaste tiden.

Det beror bland annat på

att gäng med brottslingar

har lockat unga flickor

i Älvsjö att jobba för dem.

Poliserna har varnat för det.

Det har också varit möten

med föräldrar i området.

Det är inte känt

varför kvinnan blev mördad.

Poliserna jobbar med

sin undersökning.

Kvinnan jobbade med ungdomar

för kommunen.

Utanför idrottshallen

sitter lappar med

hälsningar till henne.

Många är ledsna över

att hon inte längre finns.

– Du är saknad,

står det på lapparna.

Två pojkar under 18 år är inlåsta.

De är misstänkta för mordet.

8 SIDOR/TT