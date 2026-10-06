Plan för miljön går dåligt

Riksdagen har bestämt en plan

för hur Sverige ska rädda miljön.

Det gjorde riksdagen

redan år 1999.

Det är för att

barnen som växer upp

ska ha en framtid

där de stora problemen

med miljön är lösta.

Planen har 16 olika mål.

Men Sverige ser ut att klara

bara ett av dem till år 2030.

Det säger myndigheten

Naturvårdsverket.

De undersöker

hur det går med planen.

Målet som Sverige klarar

handlar om ozonskiktet.

Det skyddar jorden från

skadliga strålar från solen.

Tidigare blev det tunnare.

Men nu har det blivit tjockare.

Sverige är också nära

att nå målet om frisk luft.

– Det är oroande att

flera mål går åt fel håll.

Det säger Sabina Vinnmyr

på Naturvårdsverket.

I januari ska Naturvårdsverket

lämna förslag till regeringen

på vad Sverige måste göra

för att skynda sig att nå målen.

Målen handlar om flera saker.

Här är några exempel:

• Skydda växter och djur.

• Ta hand om skogar, sjöar och fjäll.

• Minska utsläppen som gör

att klimatet blir varmare.

8 SIDOR/TT