Sverige
Sveriges plan handlar om att ta hand om fjällen, till exempel. Foto: Nisse Schmidt/TT
Plan för miljön går dåligt
Riksdagen har bestämt en plan
för hur Sverige ska rädda miljön.
Det gjorde riksdagen
redan år 1999.
Det är för att
barnen som växer upp
ska ha en framtid
där de stora problemen
med miljön är lösta.
Planen har 16 olika mål.
Men Sverige ser ut att klara
bara ett av dem till år 2030.
Det säger myndigheten
Naturvårdsverket.
De undersöker
hur det går med planen.
Målet som Sverige klarar
handlar om ozonskiktet.
Det skyddar jorden från
skadliga strålar från solen.
Tidigare blev det tunnare.
Men nu har det blivit tjockare.
Sverige är också nära
att nå målet om frisk luft.
– Det är oroande att
flera mål går åt fel håll.
Det säger Sabina Vinnmyr
på Naturvårdsverket.
I januari ska Naturvårdsverket
lämna förslag till regeringen
på vad Sverige måste göra
för att skynda sig att nå målen.
Målen handlar om flera saker.
Här är några exempel:
• Skydda växter och djur.
• Ta hand om skogar, sjöar och fjäll.
• Minska utsläppen som gör
att klimatet blir varmare.
8 SIDOR/TT
6 oktober 2026
😔🤎
Så småningom kommer vi att klara av det
Krävs att alla ror båten åt samma håll. Tåg istället för lastbil. Producera livsmedel utan konstgödning som kräver gruvdrift och utarmning samt ger massoravfossilaväxthusgaser. Bekämpningsmedel förbud. Detta vansinne dödar drivor av djur.Finns massor att göra, OM nu miljön är viktig.