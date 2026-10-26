Sju pojkar skadade i brand

Sju pojkar är skadade

efter en brand i ett garage.

Det hände i fredags kväll

i området Fristad i Borås.

Alla pojkarna

är under 15 år.

De jobbade med

motorer när garaget

började brinna.

De fick kämpa för att

komma ut ur garaget.

– Lite bensin ska

ha läckt ut

och börjat brinna.

Det säger Viktor Fritzson

från räddningstjänsten

till Borås Tidning.

Alla pojkarna fick

åka till sjukhus.

En av dem är mycket skadad.

Men det är inte fara för hans liv.

Tre av de andra pojkarna

fick lämna sjukhuset

under helgen.

Poliserna undersöker

nu vad som hänt.

I Borås öppnade en kyrka

och en fritidsgård i helgen.

Där kunde oroliga

och ledsna människor

få stöd.

8 SIDOR/TT