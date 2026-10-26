Sverige
Garaget som började brinna finns i området Fristad i Borås. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Sju pojkar skadade i brand
Sju pojkar är skadade
efter en brand i ett garage.
Det hände i fredags kväll
i området Fristad i Borås.
Alla pojkarna
är under 15 år.
De jobbade med
motorer när garaget
började brinna.
De fick kämpa för att
komma ut ur garaget.
– Lite bensin ska
ha läckt ut
och börjat brinna.
Det säger Viktor Fritzson
från räddningstjänsten
till Borås Tidning.
Alla pojkarna fick
åka till sjukhus.
En av dem är mycket skadad.
Men det är inte fara för hans liv.
Tre av de andra pojkarna
fick lämna sjukhuset
under helgen.
Poliserna undersöker
nu vad som hänt.
I Borås öppnade en kyrka
och en fritidsgård i helgen.
Där kunde oroliga
och ledsna människor
få stöd.
8 SIDOR/TT
26 oktober 2026
Jag hoppas att det finns kyrkor överallt som kan sprida ljus, kärlek och medmänsklighet.
Det finns det lovar jag.