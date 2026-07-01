Mamma döms efter brand

En flicka som var fem år

dog i en brand

efter att hon blivit

lämnad ensam hemma.

Nu döms mamman

till sex års fängelse.

Branden hände i Göteborg

i februari.

Flickan var ensam hemma

i lägenheten.

Hon var ensam hela natten.

Mamman var hos sin pojkvän.

Det är inte klart

hur branden startade.

Men flickan dog

när hon andades in

den giftiga röken.

Mamman hade lämnat flickan

ensam på natten

flera gånger tidigare.

Det hade hänt över 40 gånger,

säger poliserna.

Mamman har inte sagt

om hon är skyldig

eller oskyldig

under rättegången.

Innan branden hände

hade personer larmat

socialtjänsten flera gånger.

De var oroliga för att

flickan hade det svårt.

Men socialtjänsten

gjorde aldrig någon

undersökning av familjen.

Nu ska socialtjänsten

undersöka om de har gjort fel.

8 SIDOR/TT