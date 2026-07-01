Sverige
Så här såg det ut i lägenheten efter branden. Foto: Poliserna/TT
Mamma döms efter brand
En flicka som var fem år
dog i en brand
efter att hon blivit
lämnad ensam hemma.
Nu döms mamman
till sex års fängelse.
Branden hände i Göteborg
i februari.
Flickan var ensam hemma
i lägenheten.
Hon var ensam hela natten.
Mamman var hos sin pojkvän.
Det är inte klart
hur branden startade.
Men flickan dog
när hon andades in
den giftiga röken.
Mamman hade lämnat flickan
ensam på natten
flera gånger tidigare.
Det hade hänt över 40 gånger,
säger poliserna.
Mamman har inte sagt
om hon är skyldig
eller oskyldig
under rättegången.
Innan branden hände
hade personer larmat
socialtjänsten flera gånger.
De var oroliga för att
flickan hade det svårt.
Men socialtjänsten
gjorde aldrig någon
undersökning av familjen.
Nu ska socialtjänsten
undersöka om de har gjort fel.
8 SIDOR/TT
1 juli 2026
mycket dålig mamma!!!lämna ett litet barn ensam hemma 😪😪😪😭😭😢 pojkvännen kunde sovit i mammans lägenhet. 5 år är för lite tycker jag. men hon kommer nog må dåligt resten av sitt liv, det kommer att förfölja henne, dåligt samvete.
Socialtjänsten och mamman är kriminella.
jag håller med dig Uffe