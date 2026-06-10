Sverige
Bild från flickans sovrum efter branden. Foto: Polisen
Instängd flicka dog i brand
En femårig flicka dog
i en brand i Göteborg.
Nu kan flickans mamma
bli dömd för brott.
Mamman åkte till sin pojkvän
och lämnade flickan
ensam flera gånger.
Mamman åkte på eftermiddagen
och kom hem dagen efter.
Under tiden var flickan själv
i den låsta lägenheten.
Den sista gången
började det brinna.
Poliserna misstänker att flickan
råkade starta branden
med en tändare.
Flickan var fast i lägenheten.
Hon dog i branden.
Då hade mamman varit borta
i över tolv timmar.
Under flickans säng stod
en potta och en skål med pasta.
– Flickan hade ingen möjlighet
att rädda sig själv
eller skaffa hjälp.
Det säger åklagaren
Sara Selheden.
Mamman ska ha lämnat
flickan ensam i lägenheten
över fyrtio gånger.
Hon hade en kamera
i lägenheten.
Med en app kunde hon
se det kameran filmade.
När det började ryka
åkte hon till lägenheten.
Men hon ringde 112
först efter en halvtimme.
Mamman är 28 år.
Hon är nu misstänkt
för brotten
- grovt vållande till annans död
- olaga frihetsberövande
- framkallande av fara för annan.
Rättegången börjar
den 15 juni
i Göteborgs tingsrätt.
8 SIDOR
10 juni 2026
Sjukt
jag blev berörd av att läsa det hur tänker man när man gör sånt här. 5 år gammalt barn lämnar man inte ensam hemma. hoppas denna mamma får hårt straff för detta. 😡🤢😡🤢
😢
Pojkvännen borde också få straff tycker jag. Vuxna människor ska inte bete sig så oansvarigt. Fy fan vilka föräldrar varför skaffa barn??om man vill leva livet.
När jag såg bilden, jag trodde det hände i Ukraina.
Stackars flicka, och stackars hennes föräldrar.
Anonym varför starsckars föräldrar ??kanske synd om pappan till barnet men inte mamman.hon borde aldrig lämnat en 5 årig barn själv .hoppas hon får mycket strängt straff för detta.