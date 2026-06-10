Instängd flicka dog i brand

En femårig flicka dog

i en brand i Göteborg.

Nu kan flickans mamma

bli dömd för brott.

Mamman åkte till sin pojkvän

och lämnade flickan

ensam flera gånger.

Mamman åkte på eftermiddagen

och kom hem dagen efter.

Under tiden var flickan själv

i den låsta lägenheten.

Den sista gången

började det brinna.

Poliserna misstänker att flickan

råkade starta branden

med en tändare.

Flickan var fast i lägenheten.

Hon dog i branden.

Då hade mamman varit borta

i över tolv timmar.

Under flickans säng stod

en potta och en skål med pasta.

– Flickan hade ingen möjlighet

att rädda sig själv

eller skaffa hjälp.

Det säger åklagaren

Sara Selheden.

Mamman ska ha lämnat

flickan ensam i lägenheten

över fyrtio gånger.

Hon hade en kamera

i lägenheten.

Med en app kunde hon

se det kameran filmade.

När det började ryka

åkte hon till lägenheten.

Men hon ringde 112

först efter en halvtimme.

Mamman är 28 år.

Hon är nu misstänkt

för brotten

grovt vållande till annans död

olaga frihetsberövande

framkallande av fara för annan.

Rättegången börjar

den 15 juni

i Göteborgs tingsrätt.

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