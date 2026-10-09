Varning för kraftiga vindar

Myndigheten SMHI varnar

för kraftiga vindar.

Varningen gäller områdena

östra Svealand

och Gävleborgs län.

Det är platser nära havet

i mitten av Sverige.

Träd och grenar

kan blåsa ned.

Det kan bli stopp

på vägarna.

Det kan också bli

problem med el

och bussar och tåg.

Varningen gäller fram

till fredag eftermiddag.

Under natten har

det regnat mycket

runt Gävle.

Mitt i staden blev

det översvämningar.

Eskilstuna har också

haft problem med mycket regn.

8 SIDOR/TT