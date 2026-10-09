Sverige

En kvinna med ett paraply försöker skydda sig i blåsten.

Blåsigt väder. Foto: Johan Nilsson/TT

Varning för kraftiga vindar

Myndigheten SMHI varnar
för kraftiga vindar.
Varningen gäller områdena
östra Svealand
och Gävleborgs län.

Det är platser nära havet
i mitten av Sverige.

Träd och grenar
kan blåsa ned.
Det kan bli stopp
på vägarna.

Det kan också bli
problem med el
och bussar och tåg.

Varningen gäller fram
till fredag eftermiddag.

Under natten har
det regnat mycket
runt Gävle.
Mitt i staden blev
det översvämningar.

Eskilstuna har också
haft problem med mycket regn.

8 SIDOR/TT

9 oktober 2026

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5 kommentarer
  1. Karin dotter av Danmark skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 11:35

    Igår var jag ute med min hund på promenad och helt plötsligt kom det en jävligt kraftig vind så jag välte och bröt mitt ben😭

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  2. Margareta ringh skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 11:46

    Hej bästa åtta sidor inte något kul med dåligt väder mvh Margareta ringh

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  3. Alvine bänkkompis skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 11:53

    för sus men ok🤠

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  4. Leon skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 11:53

    kan mitt hus blåsa ner tror ni. gilar inte när det blåser

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  5. Måns skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 13:18

    bra inlägg väldigt spännnande

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