I helgen har det blåst och regnat

på flera platser i Sverige.

Men den här veckan

blir det fint väder.

I södra Sverige blir det

ungefär 15 grader.

I Norrland kommer temperaturen

vara mellan 10 och 15 grader.

– Det är fortfarande sommar

i Götaland och Svealand.

Det är det också längs

Norrlands kust.

Det säger Anna Belking.

Hon är expert på väder

på myndigheten SMHI.

Bara uppe i fjällen har

det blivit höst.

Det är höst när det har

varit kallare än tio grader

fem dagar i sträck.

8 SIDOR/TT