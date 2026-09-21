Sverige
I veckan kan det bli soligt på flera platser i Sverige. Foto: Janerik Henriksson/TT
Fortfarande sommar
I helgen har det blåst och regnat
på flera platser i Sverige.
Men den här veckan
blir det fint väder.
I södra Sverige blir det
ungefär 15 grader.
I Norrland kommer temperaturen
vara mellan 10 och 15 grader.
– Det är fortfarande sommar
i Götaland och Svealand.
Det är det också längs
Norrlands kust.
Det säger Anna Belking.
Hon är expert på väder
på myndigheten SMHI.
Bara uppe i fjällen har
det blivit höst.
Det är höst när det har
varit kallare än tio grader
fem dagar i sträck.
8 SIDOR/TT
21 september 2026
ja det är fint väder fortfarande, jag har plockat en massa kantareller i helgen. det är så skönt ute bara att njuta 😎😎😎😎
jag gillar inte sommar jag vill ha Vinter för tusan. Det är ju pissregn här för tusan. jag vill åka till kanarieöarna.
Jag vill inte att sommaren ska bort😔
Jag håller med dig Sommar
Men in favorit årstid är vår.
Menar min
jag gillar sommar och vinter🙂
Jag gillar inte värmen så min tid är nu ,svalt och skönt.och vackert ute med alla färgglada löven. Gud vad jag njuter.8 sidor vilken årstid gillar ni??
Hej Anna!
Vi som jobbar här har nog olika favoriter
när det handlar om årstiderna.
/8 Sidor
Jag gillar sommaren.