Sverige

Solen lyser genom ett löv på en gräsmatta. Längst bak i bilden syns ett hus med lägenheter.

I veckan kan det bli soligt på flera platser i Sverige. Foto: Janerik Henriksson/TT

Fortfarande sommar

I helgen har det blåst och regnat
på flera platser i Sverige.
Men den här veckan
blir det fint väder.

I södra Sverige blir det
ungefär 15 grader.
I Norrland kommer temperaturen
vara mellan 10 och 15 grader.

– Det är fortfarande sommar
i Götaland och Svealand.
Det är det också längs
Norrlands kust.

Det säger Anna Belking.
Hon är expert på väder
på myndigheten SMHI.

Bara uppe i fjällen har
det blivit höst.
Det är höst när det har
varit kallare än tio grader
fem dagar i sträck.

8 SIDOR/TT

21 september 2026

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9 kommentarer
  1. 😎😎😎😎😎😎 skriver:
    21 september, 2026 kl. 10:31

    ja det är fint väder fortfarande, jag har plockat en massa kantareller i helgen. det är så skönt ute bara att njuta 😎😎😎😎

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  2. Sommaren är bajs..... skriver:
    21 september, 2026 kl. 13:10

    jag gillar inte sommar jag vill ha Vinter för tusan. Det är ju pissregn här för tusan. jag vill åka till kanarieöarna.

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  3. Sommar skriver:
    21 september, 2026 kl. 13:29

    Jag vill inte att sommaren ska bort😔

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  4. Min favorit är vår skriver:
    21 september, 2026 kl. 13:29

    Jag håller med dig Sommar
    Men in favorit årstid är vår.

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  5. Min favorit är vår skriver:
    21 september, 2026 kl. 13:29

    Menar min

    Svara
  6. Sommar skriver:
    21 september, 2026 kl. 13:30

    jag gillar sommar och vinter🙂

    Svara
  7. Anna skriver:
    21 september, 2026 kl. 13:33

    Jag gillar inte värmen så min tid är nu ,svalt och skönt.och vackert ute med alla färgglada löven. Gud vad jag njuter.8 sidor vilken årstid gillar ni??

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    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      21 september, 2026 kl. 13:39

      Hej Anna!

      Vi som jobbar här har nog olika favoriter
      när det handlar om årstiderna.

      /8 Sidor

  8. Angel skriver:
    21 september, 2026 kl. 13:42

    Jag gillar sommaren.

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