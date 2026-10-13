Sverige
Snö kan göra det halt på vägarna. Foto: Leif Wikberg/TT
Varning för snö
Det ska snöa i Dalarna,
Härjedalen och Jämtland.
Det kan komma
20 centimeter snö.
Det ska börja snöa
på tisdag kväll
och kan fortsätta snöa
till onsdag morgon.
Experterna varnar för
att det kan bli problem
på vägarna.
Det kan vara halt.
Snön gör också att det
kan bli svårt att se.
I fjällen ska det vara
mycket blåsigt.
På de flesta platserna
i Dalarna, Härjedalen
och Jämtland är det
fortfarande höst.
Hösten kom ovanligt sent
till många platser i år.
Men i Blåhammaren
i Jämtland är det vinter.
Där har temperaturen
varit noll grader
eller mindre fem dygn i sträck.
Då räknar experterna
det som vinter.
8 SIDOR/TT
13 oktober 2026
Jag längtar efter slask. Mycket snö och sedan regn på det. Det är vinter det
älskar snö hoppas det kommer en del,så barnen kan åka pulka. och att det blir vitt jul😍😍
Om det var första april. Jag skulle trott detta var april skämt.
BÄSTA DAGEN AV MITT LIV JAG ÄR KÄR MED SNÖ OCH VI SKA BLI IHOP PÅ JUL 😍🥰😊🥳
Jag har längtat över snö men jag förstår inte vad som är farligt med den. För jag tycker snö är en av de bästa sakerna i mitt barn liv förutom min födelsedag. Om det kommer snö där vid de delarna så borde komma snö till dom andra ställena. SNÄLLA LJUNGBY!!!
Jag önskar att det skulle snöa i länder som Syrien och många andra varma länder som Sverige. Min syster bor i Syrien och hon berättade för mig att hon aldrig har sett en enda snöflinga i sitt liv.
Allt detta beror på klimatförändringarna.
Tid bokad för att byta till vinterdäck. Man vet aldrig när snön kommer. Jag gillar vintrarna helst så ska det vara 10 minus,och ingen slask.
Snö 🫶