Varning för snö

Det ska snöa i Dalarna,

Härjedalen och Jämtland.

Det kan komma

20 centimeter snö.

Det ska börja snöa

på tisdag kväll

och kan fortsätta snöa

till onsdag morgon.

Experterna varnar för

att det kan bli problem

på vägarna.

Det kan vara halt.

Snön gör också att det

kan bli svårt att se.

I fjällen ska det vara

mycket blåsigt.

På de flesta platserna

i Dalarna, Härjedalen

och Jämtland är det

fortfarande höst.

Hösten kom ovanligt sent

till många platser i år.

Men i Blåhammaren

i Jämtland är det vinter.

Där har temperaturen

varit noll grader

eller mindre fem dygn i sträck.

Då räknar experterna

det som vinter.

8 SIDOR/TT