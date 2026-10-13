Sverige ger fisknät

till Ukraina.

Fiskare brukar använda nät

för att fånga fisk.

Nu ska näten användas

för att skydda mot drönare i kriget.

Drönarna fastnar i näten.

Den som har fisknät

kan lämna dem till

Länsstyrelsen i Värmland.

– Ett fisknät från Värmland

kan bli viktig hjälp

för människor i Ukraina.

Det säger Linn Ekholm

som jobbar med insamlingen.

Näten ska till området

Zaporizjzja i Ukraina.

De ska sättas upp

vid vägar och hus

och vid platser

där människor samlas.

Fiskare i området

Österlen i Skåne

har tidigare skickat

fisknät till Ukraina.

Ryssland startade

sitt stora krig mot Ukraina

den 24 februari år 2022.

8 SIDOR/TT