Sverige

Nät sitter i träden och över gatan. Bilar kör på gatan under näten.

Nät som sitter över gatan i staden Cherson i Ukraina. Bilden är från år 2025. Foto: Efrem Lukatsky/AP/TT

Sverige ger fisknät till Ukraina

Sverige ger fisknät
till Ukraina.

Fiskare brukar använda nät
för att fånga fisk.
Nu ska näten användas
för att skydda mot drönare i kriget.
Drönarna fastnar i näten.

Den som har fisknät
kan lämna dem till
Länsstyrelsen i Värmland.

– Ett fisknät från Värmland
kan bli viktig hjälp
för människor i Ukraina.

Det säger Linn Ekholm
som jobbar med insamlingen.

Näten ska till området
Zaporizjzja i Ukraina.
De ska sättas upp
vid vägar och hus
och vid platser
där människor samlas.

Fiskare i området
Österlen i Skåne
har tidigare skickat
fisknät till Ukraina.

Ryssland startade
sitt stora krig mot Ukraina
den 24 februari år 2022.

8 SIDOR/TT

13 oktober 2026

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6 kommentarer
  1. . skriver:
    13 oktober, 2026 kl. 11:00

    jättebra tycker jag att vi kan bidra med fisknät. jag har ingen annars hade jag bidragit också

    Svara
  2. Träd skriver:
    13 oktober, 2026 kl. 12:57

    8 sidor, förlåt om jag ställer korkad fråga. Hur skyddar fisknäten folk i Ukraina?
    Gör det folk inte syns i drönarnas kameror?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      13 oktober, 2026 kl. 13:00

      Drönarna fastnar i näten.
      Då kan de inte göra skada.

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  3. Maja skriver:
    13 oktober, 2026 kl. 13:53

    Det var bra, men om militärerna kommer istället med stridsvagnar och sjuter bomber. Vad ska det hjälpa…?

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  4. Ukrainska skriver:
    13 oktober, 2026 kl. 15:21

    Tack för hjälpen

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  5. ::: skriver:
    13 oktober, 2026 kl. 16:02

    Jätte bra

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