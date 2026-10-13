Sverige
Nät som sitter över gatan i staden Cherson i Ukraina. Bilden är från år 2025. Foto: Efrem Lukatsky/AP/TT
Sverige ger fisknät till Ukraina
Sverige ger fisknät
till Ukraina.
Fiskare brukar använda nät
för att fånga fisk.
Nu ska näten användas
för att skydda mot drönare i kriget.
Drönarna fastnar i näten.
Den som har fisknät
kan lämna dem till
Länsstyrelsen i Värmland.
– Ett fisknät från Värmland
kan bli viktig hjälp
för människor i Ukraina.
Det säger Linn Ekholm
som jobbar med insamlingen.
Näten ska till området
Zaporizjzja i Ukraina.
De ska sättas upp
vid vägar och hus
och vid platser
där människor samlas.
Fiskare i området
Österlen i Skåne
har tidigare skickat
fisknät till Ukraina.
Ryssland startade
sitt stora krig mot Ukraina
den 24 februari år 2022.
8 SIDOR/TT
13 oktober 2026
jättebra tycker jag att vi kan bidra med fisknät. jag har ingen annars hade jag bidragit också
8 sidor, förlåt om jag ställer korkad fråga. Hur skyddar fisknäten folk i Ukraina?
Gör det folk inte syns i drönarnas kameror?
Drönarna fastnar i näten.
Då kan de inte göra skada.
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Det var bra, men om militärerna kommer istället med stridsvagnar och sjuter bomber. Vad ska det hjälpa…?
Tack för hjälpen
Jätte bra