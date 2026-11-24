Ukraina har attackerat

en rysk båt för militärer

i en hamn i landet Libyen.

Det hände i söndags.

Libyen ligger i Afrika.

Båten blev förstörd

och sjönk.

Hamnen ligger i Medelhavet.

Den är 240 mil

från platser i Ukraina

där det är krig.

Det var drönare

som gjorde attacken.

Det är mycket våld

och bråk i Libyen.

Olika grupper i östra

och västra delarna av landet

bråkar om

vem som ska styra landet.

Den grupp militärer

som styr i östra Libyen

har stöd av Ryssland.

Nu säger myndigheter i östra Libyen

att drönarna kom

från västra Libyen.

Experter säger att

det som hänt kan göra

att våldet ökar

mellan olika grupper i Libyen.

8 SIDOR/TT