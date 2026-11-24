Ukraina attackerade rysk båt
Ukraina har attackerat
en rysk båt för militärer
i en hamn i landet Libyen.
Det hände i söndags.
Libyen ligger i Afrika.
Båten blev förstörd
och sjönk.
Hamnen ligger i Medelhavet.
Den är 240 mil
från platser i Ukraina
där det är krig.
Det var drönare
som gjorde attacken.
Det är mycket våld
och bråk i Libyen.
Olika grupper i östra
och västra delarna av landet
bråkar om
vem som ska styra landet.
Den grupp militärer
som styr i östra Libyen
har stöd av Ryssland.
Nu säger myndigheter i östra Libyen
att drönarna kom
från västra Libyen.
Experter säger att
det som hänt kan göra
att våldet ökar
mellan olika grupper i Libyen.
8 SIDOR/TT
Sluta kriga snälla!, både Ryssland och Ukraina.🥹
Jag håller med dig. Kriget har förorsakat mycket lidande fruktansvärt att vuxna pojkar ska leka på det viset och visa vem är starkare.
De är fan helt otroligt att dom fortfarand krigar!