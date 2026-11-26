Möte om Ukraina i EU
I dag torsdag börjar
ett viktigt möte
i Europeiska unionen, EU.
Ledare från EUs länder
ska prata om två saker.
• EUs stöd till Ukraina.
• Hur mycket pengar
länderna ska betala till EU.
Länderna är inte
överens om någon
av sakerna.
– Det kommer
att bli bråkigt i dag.
Det säger Sveriges
statsminister Ulf Kristersson.
EUs regering vill
låna ut ungefär
500 miljarder kronor
till Ukraina.
Det är ett viktigt
stöd för Ukraina
i kriget mot Ryssland.
Sverige säger ja till lånet.
Men Tjeckien, Slovakien,
Ungern och Bulgarien
vill inte vara med
och betala.
Frågan om EUs pengar
gäller för åren
2028 till 2034.
EUs regering vill
att länderna ska betala
mer pengar till EU.
Det säger Sverige
och flera andra
länder nej till.
– Vår avgift till EU
skulle öka mycket,
med 57 procent,
säger Kristersson.
Mötet är i staden
Bryssel i Belgien.
Det ska hålla på i två dagar.
8 SIDOR/TT
Det måste äntligen slutas att skicka alltid så mycket pengar till Ukraina. Egen folk har inte råd med att betala livskostnader och EU bryr sig bara om Ukraina. De måste prata om fred och sluta kriget!!
Vore bättre Putin ställdes inför rätta för den terrorism och krigsbrott han är efterlyst för. Slut på detta krig. Pengar behövs för familjer, pensionärer och riktig mat till skolor. Inte alla har råd med dyr el, dyr mat och dyra drivmedel för överlevnad.