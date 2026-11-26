I dag torsdag börjar

ett viktigt möte

i Europeiska unionen, EU.

Ledare från EUs länder

ska prata om två saker.

• EUs stöd till Ukraina.

• Hur mycket pengar

länderna ska betala till EU.

Länderna är inte

överens om någon

av sakerna.

– Det kommer

att bli bråkigt i dag.

Det säger Sveriges

statsminister Ulf Kristersson.

EUs regering vill

låna ut ungefär

500 miljarder kronor

till Ukraina.

Det är ett viktigt

stöd för Ukraina

i kriget mot Ryssland.

Sverige säger ja till lånet.

Men Tjeckien, Slovakien,

Ungern och Bulgarien

vill inte vara med

och betala.

Frågan om EUs pengar

gäller för åren

2028 till 2034.

EUs regering vill

att länderna ska betala

mer pengar till EU.

Det säger Sverige

och flera andra

länder nej till.

– Vår avgift till EU

skulle öka mycket,

med 57 procent,

säger Kristersson.

Mötet är i staden

Bryssel i Belgien.

Det ska hålla på i två dagar.

8 SIDOR/TT