Sverige
Poliser på plats i Bagarmossen är en man sköts till döds. Foto: Nicklas Thegerström/TT
Ung man skjuten till döds
En man som är ungefär 25 år
blev skjuten till döds
i Bagarmossen i Stockholm.
Skjutningen hände
i fredags eftermiddag.
Många var på väg hem
från jobb och skola.
Några såg och hörde
skjutningen.
Mannen satt i en bil
när han blev skjuten.
Han dog av sina skador
senare på kvällen
på sjukhus.
Poliserna har inte
tagit fast någon för mordet.
De undersöker
vad som har hänt.
De pratar med människor
och kollar om det finns film
från kameror i området.
Tidningen Aftonbladet skriver
att mannen som sköts
inte hade med gäng
med brottslingar att göra.
8 SIDOR/TT
26 oktober 2026
Så fort Tidö släppte makten så började sjutningar. Är alla nöjda nu?
Hej sund!
Det är fortfarande Tidö
som är regering i Sverige.
/Hälsningar från 8 Sidor
Man går hemifrån och man vet aldrig om man kommer tillbaka. Vi måste göra sverige fri från kriminalitet. Varför har det blivit så oroligt I Sverige dom senaste 20 åren???
Precis håller med dig .det gick ju så bra innan.
Varför inte regeringen förbjuda försäljning av sådant som dodar människor ?
Poliser på plats i Bagarmossen är en man sköts till döds. Foto: Nicklas Thegerström/TT. Den här meningen är fel
Inte konstigt kriminalitet rusar. Brott lönar sig i vårt land. Daltande med kriminella och knappast ett straff sitta inne en mindre del av ett patetiskt traff. Fri kost och logi på hederligas skattepengar.