Ung man skjuten till döds

En man som är ungefär 25 år

blev skjuten till döds

i Bagarmossen i Stockholm.

Skjutningen hände

i fredags eftermiddag.

Många var på väg hem

från jobb och skola.

Några såg och hörde

skjutningen.

Mannen satt i en bil

när han blev skjuten.

Han dog av sina skador

senare på kvällen

på sjukhus.

Poliserna har inte

tagit fast någon för mordet.

De undersöker

vad som har hänt.

De pratar med människor

och kollar om det finns film

från kameror i området.

Tidningen Aftonbladet skriver

att mannen som sköts

inte hade med gäng

med brottslingar att göra.

8 SIDOR/TT