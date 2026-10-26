Sverige

Poliser och polisbilar bakom tejp som poliserna har satt upp för att spärra av området.

Poliser på plats i Bagarmossen är en man sköts till döds. Foto: Nicklas Thegerström/TT

Ung man skjuten till döds

En man som är ungefär 25 år
blev skjuten till döds
i Bagarmossen i Stockholm.

Skjutningen hände
i fredags eftermiddag.
Många var på väg hem
från jobb och skola.
Några såg och hörde
skjutningen.

Mannen satt i en bil
när han blev skjuten.
Han dog av sina skador
senare på kvällen
på sjukhus.

Poliserna har inte
tagit fast någon för mordet.
De undersöker
vad som har hänt.
De pratar med människor
och kollar om det finns film
från kameror i området.

Tidningen Aftonbladet skriver
att mannen som sköts
inte hade med gäng
med brottslingar att göra.

8 SIDOR/TT

26 oktober 2026

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7 kommentarer
  1. sund skriver:
    26 oktober, 2026 kl. 09:39

    Så fort Tidö släppte makten så började sjutningar. Är alla nöjda nu?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      26 oktober, 2026 kl. 10:09

      Hej sund!

      Det är fortfarande Tidö
      som är regering i Sverige.

      /Hälsningar från 8 Sidor

  2. Alibaba skriver:
    26 oktober, 2026 kl. 09:39

    Man går hemifrån och man vet aldrig om man kommer tillbaka. Vi måste göra sverige fri från kriminalitet. Varför har det blivit så oroligt I Sverige dom senaste 20 åren???

    Svara
  3. Andreas skriver:
    26 oktober, 2026 kl. 09:43

    Precis håller med dig .det gick ju så bra innan.

    Svara
  4. Ap skriver:
    26 oktober, 2026 kl. 10:03

    Varför inte regeringen förbjuda försäljning av sådant som dodar människor ?

    Svara
  5. Tarik skriver:
    26 oktober, 2026 kl. 11:52

    Poliser på plats i Bagarmossen är en man sköts till döds. Foto: Nicklas Thegerström/TT. Den här meningen är fel

    Svara
  6. Rättvisa skriver:
    26 oktober, 2026 kl. 12:43

    Inte konstigt kriminalitet rusar. Brott lönar sig i vårt land. Daltande med kriminella och knappast ett straff sitta inne en mindre del av ett patetiskt traff. Fri kost och logi på hederligas skattepengar.

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