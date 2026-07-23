Poliserna ska lösa 372 mord

Poliserna i Stockholm

har 372 mord att lösa.

Morden har ofta att göra med

bråk i gäng med brottslingar.

De flesta morden

har hänt genom skjutningar.

Det skriver tidningen

Svenska Dagbladet.

Morden är svåra att undersöka.

Det säger poliserna till tidningen.

Ledare i gängen

beställer ofta mord

från andra länder.

Samtidigt klarar poliserna

att lösa fler

av brotten i gängen.

Nu blir fler än hälften

av brotten lösta.

Men det tar ofta lång tid.

Skjutningarna minskar

i Sverige.

Hittills i år har åtta personer

dött i skjutningar.

Det är mycket färre

än tidigare år.

Poliserna har sett att gängen

skriver i sina chattar

att de är klara med

skjutningar i Sverige.

– Det har blivit för jobbigt

att vara kriminell här.

Det säger polisen Max Åkerwall

till Svenska Dagbladet.

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