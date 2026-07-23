Sverige
En polis jobbar efter en skjutning i Fagersjö i Stockholm. Foto: Caisa Rasmussen/TT
Poliserna ska lösa 372 mord
Poliserna i Stockholm
har 372 mord att lösa.
Morden har ofta att göra med
bråk i gäng med brottslingar.
De flesta morden
har hänt genom skjutningar.
Det skriver tidningen
Svenska Dagbladet.
Morden är svåra att undersöka.
Det säger poliserna till tidningen.
Ledare i gängen
beställer ofta mord
från andra länder.
Samtidigt klarar poliserna
att lösa fler
av brotten i gängen.
Nu blir fler än hälften
av brotten lösta.
Men det tar ofta lång tid.
Skjutningarna minskar
i Sverige.
Hittills i år har åtta personer
dött i skjutningar.
Det är mycket färre
än tidigare år.
Poliserna har sett att gängen
skriver i sina chattar
att de är klara med
skjutningar i Sverige.
– Det har blivit för jobbigt
att vara kriminell här.
Det säger polisen Max Åkerwall
till Svenska Dagbladet.
8 SIDOR
23 juli 2026
372 mord! 😬😮