Sverige

En polis rullar ut band för att stänga ett område. Det är mörkt ute.

En polis jobbar efter en skjutning i Fagersjö i Stockholm. Foto: Caisa Rasmussen/TT

Poliserna ska lösa 372 mord

Poliserna i Stockholm
har 372 mord att lösa.
Morden har ofta att göra med
bråk i gäng med brottslingar.
De flesta morden
har hänt genom skjutningar.
Det skriver tidningen
Svenska Dagbladet.

Morden är svåra att undersöka.
Det säger poliserna till tidningen.
Ledare i gängen
beställer ofta mord
från andra länder.

Samtidigt klarar poliserna
att lösa fler
av brotten i gängen.
Nu blir fler än hälften
av brotten lösta.
Men det tar ofta lång tid.

Skjutningarna minskar
i Sverige.
Hittills i år har åtta personer
dött i skjutningar.
Det är mycket färre
än tidigare år.

Poliserna har sett att gängen
skriver i sina chattar
att de är klara med
skjutningar i Sverige.

– Det har blivit för jobbigt
att vara kriminell här.

Det säger polisen Max Åkerwall
till Svenska Dagbladet.

8 SIDOR

23 juli 2026

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1 kommentar
  1. Maja skriver:
    23 juli, 2026 kl. 10:04

    372 mord! 😬😮

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