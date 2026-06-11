Sverige
En man blev skjuten till döds i Helsingborg i april. Foto: Johan Nilsson/TT
Ingen död i skjutning i maj
Ingen människa
blev skjuten till döds
i Sverige i maj månad.
Det säger poliserna.
De senaste åren
har Sverige haft stora
problem med skjutningar.
Det är gäng med brottslingar
som mördar människor.
Därför har det blivit
ovanligt med månader
utan att någon
blir skjuten till döds.
Även i januari i år
var det en sådan månad.
Hittills i år har åtta
människor blivit skjutna
till döds i Sverige.
Det har varit hälften
så många skjutningar i år
jämfört med samma
tid förra året.
8 SIDOR/TT
11 juni 2026
Bra .det har blivit hårdare straff för sånt,och många utvisningar.