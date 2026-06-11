Ingen död i skjutning i maj

Ingen människa

blev skjuten till döds

i Sverige i maj månad.

Det säger poliserna.

De senaste åren

har Sverige haft stora

problem med skjutningar.

Det är gäng med brottslingar

som mördar människor.

Därför har det blivit

ovanligt med månader

utan att någon

blir skjuten till döds.

Även i januari i år

var det en sådan månad.

Hittills i år har åtta

människor blivit skjutna

till döds i Sverige.

Det har varit hälften

så många skjutningar i år

jämfört med samma

tid förra året.

8 SIDOR/TT