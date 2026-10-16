Sverige
Många unga drömmer om att jobba som polis. Foto: Johan Nilsson/TT
Ungdomar vill bli polis
Polis är jobbet som flest
ungdomar drömmer om.
Det svarar ungdomar
i en undersökning om jobb.
Många drömmer också
om ha ett eget företag.
Jobb som läkare, pilot,
sjuksköterska,
djurskötare och lärare
kommer högt på listan.
Många unga säger att de
kan tänka sig att bli chef.
De flesta unga
vill ha ett jobb
där de tjänar mycket pengar.
Undersökningen har gjorts
i över tio år.
Den handlar om
vad unga i Sverige
tänker om livet
och om jobb.
Konungens Stiftelse ungt ledarskap
gör undersökningen
tillsammans med företaget
Rasmussen analys.
Det är ungdomar mellan
15 och 29 år som svarar
på undersökningen.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
Vilket jobb drömmer du om?
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16 oktober 2026
Jag vet inte, kanske någon slags läkare