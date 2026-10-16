Ungdomar vill bli polis

Polis är jobbet som flest

ungdomar drömmer om.

Det svarar ungdomar

i en undersökning om jobb.

Många drömmer också

om ha ett eget företag.

Jobb som läkare, pilot,

sjuksköterska,

djurskötare och lärare

kommer högt på listan.

Många unga säger att de

kan tänka sig att bli chef.

De flesta unga

vill ha ett jobb

där de tjänar mycket pengar.

Undersökningen har gjorts

i över tio år.

Den handlar om

vad unga i Sverige

tänker om livet

och om jobb.

Konungens Stiftelse ungt ledarskap

gör undersökningen

tillsammans med företaget

Rasmussen analys.

Det är ungdomar mellan

15 och 29 år som svarar

på undersökningen.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Vilket jobb drömmer du om?

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