Sverige
Ett kontor på Arbetsförmedlingen. De ska hjälpa personer utan jobb. Foto: Bertil Ericson/TT
Fler söker a-kassa
Det verkar gå sämre
med jobben i Sverige.
I augusti sökte fler personer
a-kassa jämfört med juli.
Över 26 tusen personer utan jobb
sökte a-kassa i augusti.
Samtidigt är det hårdare regler
för a-kassan än tidigare.
Reglerna gör det
särskilt svårt för arbetare.
Det säger flera fackförbund.
Många arbetare får inte
lika mycket pengar
från a-kassan som tidigare.
Det beror på att de ofta
tjänar mindre pengar
och att många av dem
inte jobbar heltid.
Du kan få pengar från a-kassan
i högst 300 dagar.
Men nu beror antalet dagar på
hur mycket du har tjänat
under en viss tid.
Pengarna från a-kassan
minskar också efter
100 dagar och 200 dagar.
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Nya reglerna för a-kassa
- A-kassan är en försäkring.
Om du blir utan jobb kan du
få pengar från a-kassan.
- Som mest kan du få pengar i 300 dagar.
Efter 100 dagar får du mindre pengar från a-kassan.
Efter 200 dagar får du ännu mindre.
- De nya reglerna för a-kassan
har riksdagen bestämt.
11 september 2026
Folk har det jobbigt!
synd av dom som jobbar där.😢
Jag har inte jobbigt.
TiDö är stolta att så många är arbetslösa och många är fattiga.
Hmmm… Ni politiker vet väl om att ni själva lever på bidrag? Fast med fängelse om man vägrar ge er pengar..
Inte så konstigt att fler behöver söka akassa nu när alla sommarvikariat och liknande tar slut. Varför är ni så förvånade
Alla som är arbetslösa och de som jobbar med den lägsta lönen har svårt.