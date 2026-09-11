Sverige

En skylt som det står Arbetsförmedlingen på.

Ett kontor på Arbetsförmedlingen. De ska hjälpa personer utan jobb. Foto: Bertil Ericson/TT

Fler söker a-kassa

Det verkar gå sämre
med jobben i Sverige.
I augusti sökte fler personer
a-kassa jämfört med juli.
Över 26 tusen personer utan jobb
sökte a-kassa i augusti.

Samtidigt är det hårdare regler
för a-kassan än tidigare.
Reglerna gör det
särskilt svårt för arbetare.
Det säger flera fackförbund.

Många arbetare får inte
lika mycket pengar
från a-kassan som tidigare.
Det beror på att de ofta
tjänar mindre pengar
och att många av dem
inte jobbar heltid.

Du kan få pengar från a-kassan
i högst 300 dagar.
Men nu beror antalet dagar på
hur mycket du har tjänat
under en viss tid.

Pengarna från a-kassan
minskar också efter
100 dagar och 200 dagar.

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Nya reglerna för a-kassa

  • A-kassan är en försäkring.
    Om du blir utan jobb kan du
    få pengar från a-kassan.
  • Som mest kan du få pengar i 300 dagar.
    Efter 100 dagar får du mindre pengar från a-kassan.
    Efter 200 dagar får du ännu mindre.
  • De nya reglerna för a-kassan
    har riksdagen bestämt.

11 september 2026

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7 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    11 september, 2026 kl. 10:13

    Folk har det jobbigt!

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  2. Ebba skriver:
    11 september, 2026 kl. 10:54

    synd av dom som jobbar där.😢

    Svara
  3. V skriver:
    11 september, 2026 kl. 10:55

    Jag har inte jobbigt.

    Svara
  4. Nikko skriver:
    11 september, 2026 kl. 12:47

    TiDö är stolta att så många är arbetslösa och många är fattiga.

    Svara
  5. Robin Hood skriver:
    11 september, 2026 kl. 14:04

    Hmmm… Ni politiker vet väl om att ni själva lever på bidrag? Fast med fängelse om man vägrar ge er pengar..

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  6. Stefan skriver:
    11 september, 2026 kl. 17:09

    Inte så konstigt att fler behöver söka akassa nu när alla sommarvikariat och liknande tar slut. Varför är ni så förvånade

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  7. N skriver:
    11 september, 2026 kl. 18:34

    Alla som är arbetslösa och de som jobbar med den lägsta lönen har svårt.

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