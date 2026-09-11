Fler söker a-kassa

Det verkar gå sämre

med jobben i Sverige.

I augusti sökte fler personer

a-kassa jämfört med juli.

Över 26 tusen personer utan jobb

sökte a-kassa i augusti.

Samtidigt är det hårdare regler

för a-kassan än tidigare.

Reglerna gör det

särskilt svårt för arbetare.

Det säger flera fackförbund.

Många arbetare får inte

lika mycket pengar

från a-kassan som tidigare.

Det beror på att de ofta

tjänar mindre pengar

och att många av dem

inte jobbar heltid.

Du kan få pengar från a-kassan

i högst 300 dagar.

Men nu beror antalet dagar på

hur mycket du har tjänat

under en viss tid.

Pengarna från a-kassan

minskar också efter

100 dagar och 200 dagar.

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